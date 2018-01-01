İran Cumhurbaşkanı: Halk protesto etmekte özgürdür

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede perşembe gününden bu yana devam eden protestolara ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Ruhani, ülkede "eleştiriye alan açılması" gerektiğine dikkat çekerek, halkın "eleştiri hakkı" olduğunu vurguladı.

Pazar günü kabine toplantısında konuşan Ruhani, insanların düşünce özgürlüğü hakkına sahip olduğunu belirtti ve "sesinizi duyduk" şeklinde konuştu.

"İnsanlar eleştirilerini dile getirmek ve protesto etmek için tamamen özgürdür" ifadesini kullanan Ruhani, protestoculara şiddete yönelmemeleri uyarısında da bulundu. Ruhani, eleştirinin, şiddet ve kamuya açık alanlara zarar vermekten farklı olduğunu da sözlerine ekledi.

Trump'a yanıt

Ruhani konuşmasında, İran'daki protestolara yönelik açıklama yapan ABD'yi de eleştirerek, "Henüz birkaç ay önce İran ulusunu terörist olarak tanımlayan Trump'ın İran'daki protestolara yönelik duygularını ifade etme hakkı olmadığını" vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İran'daki protestolar, insanların para ve servetlerinin çalındığını anladıklarını gösterdi. Görünen o ki, buna daha fazla izin vermeyecekler" ifadesini kullanmıştı. Trump, öncesinde de "baskıcı devletlerin her daim varlıklarını sürdüremeyeceği" uyarısını yapmıştı.