HABER

İran Cumhurbaşkanı İsviçre’de

02.07.2018 22:22 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsviçre’ye iki gün sürecek bir ziyarette bulunuyor. Ziyarette Amerika’nın çekildiği uluslararası nükleer anlaşma konusu ağırlıklı ele alınıyor

İran Cumhurbaşkanı İsviçre’de

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsviçre’ye iki gün sürecek bir ziyarette bulunuyor. Ziyarette Amerika’nın çekildiği uluslararası nükleer anlaşma konusu ağırlıklı ele alınıyor.

Ruhani’yi Zürih’teki havaalanında İsviçre Cumhurbaşkanı Alain Berset karşıladı.

İki lider İsviçre askerlerinin önünden geçerken askeri bando ülkelerin ulusal marşlarını çaldı. Daha sonra liderler İsviçre Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla başkent Bern’e gitti.

İran’ın tarafsız İsviçre’yle ilişkileri diğer Batılı ülkelerle olduğundan daha iyi. 1980’den yani İran İslam Cumhuriyeti’nin kurulmasından kısa süre sonra İsviçre İran’da Amerika’nın haklarını koruyan yetki sahibi ülke oldu. İsviçre son dönemde de İran ve Suudi Arabistan arasında da arabulucu oldu.

Ruhani Avusturya’ya gitmeden önce İsviçre’de anlaşmalara imza atacak, görüşmeler yapacak ve bir basın toplantısına katılacak.

Ruhani ziyaretini İran’ın güneyinde protesto gösterilerinin yaşandığı ve Başkan Donald Trump’ın Suudi Arabistan’dan petrol üretimini arttırmayı istediği bir dönemde yapıyor.

İran, Trump’ın 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan çıkmasıyla tehlikeye düşen petrol satışının OPEC’in üretimini arttırmasıyla iyice azalmasından endişe ediyor.

İran’ın ılımlı din adamı Ruhani’nin ülke içindeki desteği geçen yıl yapılan seçimleri farkla kazanmasına rağmen hızla azalıyor. Trump’ın nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklaması İran için milyar dolarlık anlaşmaların iptali anlamına geldi.

Ülkede dolar, resmi rakam bunun yarısı olmasına rağmen, 90 bin riyalden işlem görüyor. Ülkede ekonomi kaynaklı protesto gösterileri de son günlerde tırmanışta.

Ruhani ve yönetimi nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının Amerika’nın yaptırımlarını aşmanın bir yolunu bulmasına yardım etmesini umuyor.

PARTNERHerkes bunu konuşuyorHerkes bunu konuşuyor
Mağarada kaybolan çocuklar 9 gün sonra bulunduMağarada kaybolan çocuklar 9 gün sonra bulundu
‘270 Bin Kişi Dera’yı Terk Etti’‘270 Bin Kişi Dera’yı Terk Etti’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına ilginç yorum

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına ilginç yorum

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

İlginizi Çekebilir

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!

Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FBI duyurdu: ABD'yi kana bulayacaktı, yakalandı

FBI duyurdu: ABD'yi kana bulayacaktı, yakalandı

Almanya İçişleri Bakanı istifasını geri çekti!

Almanya İçişleri Bakanı istifasını geri çekti!

ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett duyurdu: YPG Münbiç'te durumu anladı, işbirliği yapacak

ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett duyurdu: YPG Münbiç'te durumu anladı, işbirliği yapacak

Ölmeden mezara koydular: Kraliçe Elizabeth'in cenaze provası yapıldı!

Ölmeden mezara koydular: Kraliçe Elizabeth'in cenaze provası yapıldı!

Kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti

Kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti

İran'dan ilginç iddia: Bulutlarımızı çalıyorlar

İran'dan ilginç iddia: Bulutlarımızı çalıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.