İran Cumhurbaşkanı İsviçre’de

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsviçre’ye iki gün sürecek bir ziyarette bulunuyor. Ziyarette Amerika’nın çekildiği uluslararası nükleer anlaşma konusu ağırlıklı ele alınıyor.

Ruhani’yi Zürih’teki havaalanında İsviçre Cumhurbaşkanı Alain Berset karşıladı.

İki lider İsviçre askerlerinin önünden geçerken askeri bando ülkelerin ulusal marşlarını çaldı. Daha sonra liderler İsviçre Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla başkent Bern’e gitti.

İran’ın tarafsız İsviçre’yle ilişkileri diğer Batılı ülkelerle olduğundan daha iyi. 1980’den yani İran İslam Cumhuriyeti’nin kurulmasından kısa süre sonra İsviçre İran’da Amerika’nın haklarını koruyan yetki sahibi ülke oldu. İsviçre son dönemde de İran ve Suudi Arabistan arasında da arabulucu oldu.

Ruhani Avusturya’ya gitmeden önce İsviçre’de anlaşmalara imza atacak, görüşmeler yapacak ve bir basın toplantısına katılacak.

Ruhani ziyaretini İran’ın güneyinde protesto gösterilerinin yaşandığı ve Başkan Donald Trump’ın Suudi Arabistan’dan petrol üretimini arttırmayı istediği bir dönemde yapıyor.