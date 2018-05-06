HABER

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD pişman olacak

DÜNYA HABERLERİ  | 06.05.2018 22:52 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşması ile alakalı atanacağı her adıma, karşılık vereceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD pişman olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2015 yılında İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşması ile alakalı atacağı tüm adımlara karşılık vereceklerini açıkladı.

"ABD PİŞMAN OLACAK"

Trump’ın konu ile alakalı alacağı kararlar hakkında planları olduğunu söyleyen Ruhani, “ABD anlaşmadan ayrılması halinde pişman olacak” ifadelerini kullandı.

ABD’nin böyle bir karar alması halinde tarihi bir yanlışa düşeceğini vurgulayan Ruhani, “Kimse ile silahlarımız ve savunmamız hakkında münakaşaya girmeyeceğiz. İhtiyacımız doğrusunda, silahlar, füzeler ve tesisler yapacağız” ifadelerini kullandı

Tarihi zirvenin yeri ve zamanı belirlendi!Tarihi zirvenin yeri ve zamanı belirlendi!
ABD'ye çok sert sözler: Pişman olacak, karşılık vereceğizABD'ye çok sert sözler: Pişman olacak, karşılık vereceğiz
İYİ Parti'ye bıçaklı saldırı!İYİ Parti'ye bıçaklı saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ruhani ABD Trump İRAN nükleer anlaşması

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 2 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 2 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Flaş iddia! 'Medine'ye kilise inşa ettirecek'

Flaş iddia! 'Medine'ye kilise inşa ettirecek'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Kürt meselesini samimiyetle, parlamentoda çözeceğiz

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Kürt meselesini samimiyetle, parlamentoda çözeceğiz

Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?

Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?

Ülke şokta! Emniyet müdürünün evine saldırı

Ülke şokta! Emniyet müdürünün evine saldırı

İran: Sanchi faciasından Çinli Crystal gemisi sorumludur

İran: Sanchi faciasından Çinli Crystal gemisi sorumludur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.