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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'nin yaptırım kararı sonrası flaş açıklama!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.08.2018 21:21 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin yaptırım kararının ardından İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "İran, dünya ve bölgesel aktörlerle Orta Doğu'da barışı sağlamak amacıyla ilişkilerini geliştirmek istiyor" açıklamasını yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'nin yaptırım kararı sonrası flaş açıklama!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani , Rueters’da yer alan açıklamalarında ABD’nin uyguladığı yeni yaptırımları eleştirdi.

ABD yaptırımları sonrası ilk kez konuşan Ruhani, ABD ve Trump’a dürüstlük çağrısı yaptı. Ruhani dünyanın ve diğer bölgesel güçlerin desteğini isteyerek Orta Doğu’da barış çağrısında bulundu.

“KONUŞMAK DÜRÜSTLÜK İSTER”

Ruhani, “Biz her zaman diplomasi ve konuşmaya öncelik verdik ancak konuşmak dürüstlük ister. ABD, İran ile yaptığı nükleer anlaşmadan çekildikten ve yaptırımları dayattıktan sonra bizimle görüşmek istiyor. Trump’ın konuşma isteği sadece Amerikan seçimleri ve İran’da kaos yaratmak içindir. Amerika, İran’a yaptırımları dayattığı için pişman olacak. İran’ın çocuklarına, hastalarına ve millletine gerçekleştirdiği yaptırım dayatmaları için pişman olacak” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ruhani ABD

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