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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye sert mesaj: Diz çöktüreceğiz!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2018 21:20 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Bazıları hükumetin korkup, istifa edeceğini veya kenara çekileceğini düşünüyorlarsa, yanıldıklarını belirtmeliyim” dedi. Ruhani İran halkının 3 seçeneği olduğunu belirterek son seçenek olarak "ABD karşısında teslim olmamamız, izzetimizi korumamız ve ABD’ye diz çöktürmemizdir." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye sert mesaj: Diz çöktüreceğiz!

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, canlı yayında ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle hükumete yöneltilen istifa çağrılarına yanıt verdi. Ruhani, "İran milletinin önünde 3 seçenek mevcut. Birinci seçenek ABD karşısında teslim olup Trump’ın dediklerini kabul etmek. Bunu kabul edersek İran milletinin tarihi izzetinin sonu anlamına gelir. 81 milyon İranlıdan birinin bile zalimin, yalancının, hakaret edenin karşısında İran milletinin boyun eğmesini isteyeceğini sanmıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani açıklamasının devamında, “İkinci seçenek ise ABD karşısında durup aynı zamanda iç tartışmalar ve ihtilafları sürdürmemizdir. Bu durumda biri nükleer anlaşmanın iyi olduğunu, diğeri ise kötü olduğunu söyleyecek, tartışacak. Size sesleniyorum; şu an bu tür tartışmalar için uygun bir zaman mı" diyerek, ülke içi anlaşmazlıkların milletin ABD karşısındaki direnişte zorluk çekmesine yol açacağını belirtti.

Ruhani üçüncü seçeneği şöyle ifade etti:

"DÜŞMAN YANLIŞ YOLU SEÇTİĞİNİ ÖĞRENECEKTİR"

"Üçüncü seçenek ABD karşısında teslim olmamamız, izzetimizi korumamız ve ABD’ye diz çöktürmemizdir. İran milleti yine her zaman olduğu gibi muzaffer olacak ve düşman yanlış yolu seçtiğini öğrenecektir. Üçüncü seçeneğimizde direniş göstereceğiz ama daha az zorluk çekerek başarı elde edeceğiz."

İranlı lider açıklamasının devamında, “Biz dünyaya sorunlara tahammül edeceğimizi, zorluk çekeceğimizi ancak hiçbir zaman bağımsızlığımız, özgürlüğümüz ve devletin dini üzerine müzakere etmeyeceğimizi göstermeliyiz” ifadelerine yer verdi.

"TRUMP'IN YAPTIKLARININ CEVAPSIZ KALACAĞINI ZANNETMEYİN"

“Bazıları hükumetin korkup, istifa edeceğini veya kenara çekileceğini düşünüyorsa, yanıldıklarını belirtmeliyim” diyen Ruhani, İran halkına hitap ederek, "Tüm kanunları ayaklar altına alıp, Müslümanlara ve bölge ülkelerine zulmeden Trump’ın yaptıklarının cevapsız kalacağını zannetmeyin. Siz zor bir durumdaysanız emin olun ki o da zorluk çekecektir. Trump’ın sahip olmadığı bir şeye sahipsiniz. Siz Allah inancına sahipsiniz, sizin Allah’ın rahmetine ümidiniz var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, son günlerde İran’da dolar fiyatlarının yükselmesi ile beraber başta hayat pahalılığı olmak üzere ekonomik sorunlar gündeme geldi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ABD ruhani

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
iran siyonisler için bulunmaz hint kumaşı batı bin yıl kendi içinde mesep savaşı yaşadı iranı nasıl kullanacaklarını çok iyi biliyorlar iranı yemeni suriyeyi ürdünü lübnanı hatta ırakı işgal edip kendi elleriyle irana teslim eden siyonisler degilmi az egitimli partizanlar iranı batı düşmanı zannediyor siyonislerin ortadogudaki tek dostu irandır
İran sen ne büyük onurlu bir ülkeymissin be
görürüz kim kime diz çöktürüyor
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