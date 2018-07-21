İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

İran’ın batısındaki Merivan kentinde bugün çıkan çatışmada 11 İran askeri ölmüş, 8 asker de yaralanmıştı. Basına açıklama yapan Merivan Valisi Muhammed Şefii, "Sabaha karşı Merivan'a bağlı Dori köyü yakınlarında düzenlenen saldırının sorumluluğunu terör örgütü PJAK üstlendi." dedi.

Şefii, teröristlerin sabaha karşı 02.30'da Dori köyü yakınlarındaki sınır karakoluna saldırdığını ve karakolun mühimmat deposunun patlatıldığını belirtti.

"ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Saldırıda 11 Devrim Muhafızı'nın yaşamını yitirdiğini aktaran Şefii, güvenlik güçlerinin karşı ateşinde çok sayıda teröristin öldürüldüğünü yaralanan bazı teröristlerin de çevredeki dağlara kaçtığını söyledi.

İran'ın batısında Irak sınırındaki Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kenti daha önce de İran askerleri ile terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK militanları arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.

PJAK'TAN AÇIKLAMA: MİSİLLEME YAPTIK

Bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile İran sınırında düzenlenen saldırıyı üstlenen PJAK yayınladığı bildiride, saldırının İran istihbaratının 3 gün önce Süleymaniye kentine bağlı Pencevin kasabasında 3 örgüt üyesinin ölümüyle sonuçlanan operasyonuna karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

