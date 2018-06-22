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İran'da 38 yıl sonra bir ilk: Kadınlar stadyumda

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2018 11:19 | Son Güncelleme

İranlı kadın taraftarlar, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'ndaki İran-İspanya maçını, başkent Tahran'daki Azadi Stadı'nda kurulan dev ekrandan birlikte izledi. İran'da 37 yıl sonra bir ilk gerçekleşti ve bir futbol maçını kadınlar erkeklerle birlikte izleyebildi

İran'da 38 yıl sonra bir ilk: Kadınlar stadyumda

İran'ın kupa çerçevesinde geçen hafta Fas'a karşı oynadığı ilk maçın toplu halde izlendiği mekânlara kadınların girmesi yasaktı.

İran yönetimi, kadınların FIFA Dünya Kupası çerçevesinde perşembe akşamı oynanan maçı stat, restoran, kafe ve kamuya açık yerlerde erkeklerle birlikte izlemesine izin vermişti.

İranlı kadınlar 37 yıl sonra ilk kez bir stadyuma giriş yaparak tarihi bir ana konu oldu. Bu zamana kadar yalnızca erkeklerin girişine izin verilen statlarda kadınlar de takımlarına destek verdi.

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İRAN Tahran Rusya FIFA Fas Kadınlar stadyum azazi stadı

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