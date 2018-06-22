İran'da 38 yıl sonra bir ilk: Kadınlar stadyumda

İran'ın kupa çerçevesinde geçen hafta Fas'a karşı oynadığı ilk maçın toplu halde izlendiği mekânlara kadınların girmesi yasaktı.

İran yönetimi, kadınların FIFA Dünya Kupası çerçevesinde perşembe akşamı oynanan maçı stat, restoran, kafe ve kamuya açık yerlerde erkeklerle birlikte izlemesine izin vermişti.

İranlı kadınlar 37 yıl sonra ilk kez bir stadyuma giriş yaparak tarihi bir ana konu oldu. Bu zamana kadar yalnızca erkeklerin girişine izin verilen statlarda kadınlar de takımlarına destek verdi.



