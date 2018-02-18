HABER

İran'da 66 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2018 17:05 | Son Güncelleme

İran'da Tahran'dan Yasuj'a uçan bir yolcu uçağının radardan çıktığı bildirildi. Uçağın İsfahan yakınlarına düştüğü ve uçakta bulunan 66 kişinin öldüğü bildirildi.

Uçağın Padena Dağı'nın yakınlarına düştüğü ve arama kurtarma çalışmaları başlatılarak helikopterlerin havalandığı gelen bilgiler arasında. Düşen uçağın 20 yıllık olduğu ifade ediliyor.

İran'da yolcu uçağı düştü... Kurtulan olmadı

1 / 27

İRAN medyasına göre bir yolcu uçağı radardan kayboldu. İran Acil Durum Merkezi uçakta 66 kişi olduğunu açıkladı.
2 / 27

Tahran'dan Yasuj'a giden uçağın Aseman Airlines şirketine ait olduğu bildirildi. Tasnim haber ajansı uçağın İsfahan yakınlarında Samirom bölgesinde düştüğünü aktardı.
3 / 27

Uçağın Padena Dağı'nın yakınlarına düştüğü ve arama kurtarma çalışmaları başlatılarak helikopterlerin havalandığı gelen bilgiler arasında. Düşen uçağın 20 yıllık olduğu ifade ediliyor.
4 / 27

İran Acil Durum Merkezi sözcüsü uçağın dağlık bir alana düştüğünü, bu yüzden ambulansların ulaşamadığını ancak bölgede helikopterlerin çalıştığını açıkladı. Uçakta bulunan 66 kişi hayatını kaybetti.
5 / 27

Mehr habaer ajansı da sis nedniyle helikopterin alana ulaşamadığını ve bölgeye karadan ekip gönderilmeye çalışılacağını duyurdu.
6 / 27

İran medyası düşen yolcu uçağının modelinin 'ATR-72' olduğunu da açıkladı.
7 / 27

66 YOLCU VE MÜRETTEBATTAN KURTULAN YOK

66 YOLCU VE MÜRETTEBATTAN KURTULAN YOK
Aseman Havayolları yetkilisi Muhammed Tabatay ise uçaktaki 66 kişiden kurtulan olmadığı yönünde bilgilendirildiklerini söyledi.
8 / 27

FİLO YENİLENEMEDİ

FİLO YENİLENEMEDİ
AA'nın haberine göre İranlı hava yolu şirketleri, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 1979'dan önce satın aldığı uçaklarla veya kullanılmış uçakları satın alma yoluyla hizmet veriyor. Uçak filosu yenilenemediği için kaza riskinin artması, son 39 yıl içinde 200'den fazla uçak kazası yaşanmasına ve 2 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.
9 / 27

10 / 27

11 / 27

12 / 27

13 / 27

14 / 27

15 / 27

16 / 27

17 / 27

18 / 27

19 / 27

20 / 27

21 / 27

22 / 27

23 / 27

24 / 27

25 / 27

26 / 27

27 / 27

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN uçak

En Çok Okunan Haberler

Demet Şener ilk kez Demet Akalın hakkında konuştu

Demet Şener ilk kez Demet Akalın hakkında konuştu

4 yaşındaki küçük kızın tecavüze uğradığı olayda aileyi çileden çıkaran gelişme!

4 yaşındaki küçük kızın tecavüze uğradığı olayda aileyi çileden çıkaran gelişme!

'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

Alper Ulusoy'un notu belli oldu! Talisca'nın sarı kartı...

Alper Ulusoy'un notu belli oldu! Talisca'nın sarı kartı...

Bakan açıkladı: Kupon Yöntemi ile 10 bin TL vereceğiz

Bakan açıkladı: Kupon Yöntemi ile 10 bin TL vereceğiz

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Münih Güvenlik Konferansı’nda İsrail-İran Gerilimi

Münih Güvenlik Konferansı’nda İsrail-İran Gerilimi

İran’da Yolcu Uçağı Düştü

İran’da Yolcu Uçağı Düştü

'Türkiye ile ABD arasında silahlı çatışma riski artıyor'

'Türkiye ile ABD arasında silahlı çatışma riski artıyor'

İran Dışişleri Bakanı'ndan Netanyahu'ya tepki

İran Dışişleri Bakanı'ndan Netanyahu'ya tepki

Hollanda'da otoyolda doğan Türk bebek ilgi odağı oldu

Hollanda'da otoyolda doğan Türk bebek ilgi odağı oldu

Emma Watson taciz karşıtı kampanyaya 1 milyon sterlin bağışladı

Emma Watson taciz karşıtı kampanyaya 1 milyon sterlin bağışladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.