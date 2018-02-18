İran'da 66 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

Uçağın Padena Dağı'nın yakınlarına düştüğü ve arama kurtarma çalışmaları başlatılarak helikopterlerin havalandığı gelen bilgiler arasında. Düşen uçağın 20 yıllık olduğu ifade ediliyor.

İran'da yolcu uçağı düştü... Kurtulan olmadı

1 / 27 İRAN medyasına göre bir yolcu uçağı radardan kayboldu. İran Acil Durum Merkezi uçakta 66 kişi olduğunu açıkladı.

2 / 27 Tahran'dan Yasuj'a giden uçağın Aseman Airlines şirketine ait olduğu bildirildi. Tasnim haber ajansı uçağın İsfahan yakınlarında Samirom bölgesinde düştüğünü aktardı.

3 / 27 Uçağın Padena Dağı'nın yakınlarına düştüğü ve arama kurtarma çalışmaları başlatılarak helikopterlerin havalandığı gelen bilgiler arasında. Düşen uçağın 20 yıllık olduğu ifade ediliyor.

4 / 27 İran Acil Durum Merkezi sözcüsü uçağın dağlık bir alana düştüğünü, bu yüzden ambulansların ulaşamadığını ancak bölgede helikopterlerin çalıştığını açıkladı. Uçakta bulunan 66 kişi hayatını kaybetti.

5 / 27 Mehr habaer ajansı da sis nedniyle helikopterin alana ulaşamadığını ve bölgeye karadan ekip gönderilmeye çalışılacağını duyurdu.

6 / 27 İran medyası düşen yolcu uçağının modelinin 'ATR-72' olduğunu da açıkladı.

7 / 27 66 YOLCU VE MÜRETTEBATTAN KURTULAN YOK Aseman Havayolları yetkilisi Muhammed Tabatay ise uçaktaki 66 kişiden kurtulan olmadığı yönünde bilgilendirildiklerini söyledi.

8 / 27 FİLO YENİLENEMEDİ AA'nın haberine göre İranlı hava yolu şirketleri, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 1979'dan önce satın aldığı uçaklarla veya kullanılmış uçakları satın alma yoluyla hizmet veriyor. Uçak filosu yenilenemediği için kaza riskinin artması, son 39 yıl içinde 200'den fazla uçak kazası yaşanmasına ve 2 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

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