İran da ABD’nin Suriye’de Yeni Güç Oluşturma Planına Tepkili

ABD'nin Suriye'de sınır bölgelerinde yeni bir güvenlik gücü oluşturma planlarında bir itiraz da İran'dan geldi. İran, bu planın daha fazla istikrarsızlığa neden olacağını ve iç savaşın devam ettiği ülkede durumu daha da kötüleştireceğini savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Ghasemi, Kürtler'in öncülüğünde planlanan gücün Suriye'deki ihtilafı daha da karmaşık hale getireceği ve bunun ülkenin iç işlerine "açık müdahale” anlamına geldiği uyarısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ülkesini ziyaret eden Suriye meclis başkanına, Amerika'nın planının Suriye'nin toprak bütünlüğü ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Bu bilgi, İran cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yer aldı.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon tarafından duyurulan yeni güç, Amerika ve NATO müttefiki Türkiye arasındaki gerilimi de artırmış durumda. Erdoğan, oluşturulması planlanan yeni gücü "terör ordusu” olarak adlandırmıştı.

Rusya da yeni bir gücün oluşturulması planlarını eleştirmiş, bunun Afrin çevresindeki gerilimleri körükleyebileceği uyarısında bulunmuştu. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad da, plana tepki göstererek, bu yeni güçle işbirliği yapan herkesi "hain” olarak göreceklerini, sonlarının "yenilgi ve ölüm” olacağını söyledi.

ABD öncülüğündeki koalisyon, gelecek yıllarda 30 bin kişiye ulaşması beklenen gücün, IŞİD'in Suriye'de yeniden ortaya çıkmasını önleme stratejisinin kilit bir unsurunu oluşturacağını ve Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırlarına konuşlandırılacaklarını belirtiyor.

Koalisyona göre, 230 civarında kişinin eğitimleri tamamlanarak yeni sınır gücüne dahil edildi.