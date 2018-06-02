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İran'da askeri jet düştü!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.06.2018 14:25 | Son Güncelleme

Tasnim haber ajansının son dakika aktardığına göre, İsfahan vilayetindeki Dastjerd köyü yakınlarında İran askeri jeti düştü. Kazanın nedeni henüz açıklanmadı.

İran'da askeri jet düştü!

Ayrıntılar geliyor...

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Tasnim İRAN

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