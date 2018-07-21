İran'da çatışma: 11 ölü!

İran resmi ajansı IRNA'ya açıklamalarda bulunan Kürdistan eyaleti Emniyet Müdürü Rıza Mirzayi, sabaha karşı Merivan kent kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını duyurdu.
Yerel saatle 02.00 sularında başlayan çatışmanın yaklaşık iki saat boyunca devam ettiğini aktaran Mirzayi, çatışma sonucunda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 11 askerin hayatını kaybettiğini 8 askerin de yaralandığını aktardı.
Mirzayi, "Terörist grubun kimliği henüz belli değil. Hiçbir grup ya da örgüt bu saldırıyı üstlenmedi." dedi.
İran'ın batısında Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kenti daha önce İran askerleri ile terör örgütü PKK'nın İran kanadı PEJAK militanları arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.
AA
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