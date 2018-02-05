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İran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı girişimi!

DÜNYA HABERLERİ | 05.02.2018 12:36 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na palayla girmeye çalışan bir saldırgan yakalandı. İran yerel medyasına göre, bir saldırgan palayla girmeye çalıştığı başkent Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girmeye çalışırken, vurularak yaralandı ve yakalanarak gözaltına alındı.

İran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı girişimi!

İran’ın başkenti Tahran’da, Cumhurbaşkanlığı ofisinin bulunduğu bölgede ateş sesleri yükseldi. Ardından silah taşıyan 35 yaşlarında bir şahsın Cumhurbaşkanlığı ofisinde bulunan ikinci güvenlik aşamasından zorla geçmeye çalıştığı ve güvenlik güçleri tarafından uyarı aldığı ifade edildi. İkaza rağmen duyarsız kaldığı ifade edilen saldırganın bacağından vurulduğu ifade edildi. Şahsın taşıdığı silahın, yakın dövüş silahı olduğu ifade edildi.

"ZORLA CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSİNE GİRMEYE ÇALIŞTI"

Tahran Vali Yardımcısı Mühsin Hamedani, “Bugün saat 11.00’de yaklaşık 35 yaşındaki şahıs, zorla Cumhurbaşkanlığı ofisinin güvenlik girişinden geçmeye çalıştı ancak şahsın silah taşıması sonucunda güvenlik güçleri ile sorun yaşıyor. Ardından taşıdığı silah ile Cumhurbaşkanlığı güvenlik güçlerine saldırıyor” ifadelerini kullandı.

"BACAĞINDAN VURULDU"

Mühsin Hamedani açıklamasının devamında, “Güvenlik güçleri şahsı etkisiz hale getirmek için, bacağından vurdu ve yaralı saldırgan tutuklanıp hastaneye sevk edildi” dedi. Mühsin Hamedani, şahsın kimliği veya saldırıdan hedefinin belli olmadığını, gerekli araştırmaların yapılacağını bildirdi.

İHA

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İRAN Hasan Ruhani Tahran saldırı Son dakika

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ulkelerı karıştırıp yerle bır eden bop olmasın
İnsanlara baskıyla ,dayatma ile yönlendirmeye çalışırsanız ,birileride böyle cinnet geçirip sağa sola saldırır. İslamcı yönetimler lafta herkeze özgürlük tanıyor görünselerde ,aslında aykırı seslere tahammülü olmayan diktalardır.
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