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İran'da deprem! Ülke 5.4'le sarsıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2018 19:42 | Son Güncelleme

İran'dan deprem haberi geldi! Son dakika bilgisne göre Kirman eyaletine bağlı Kehnuc kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

İran'da deprem! Ülke 5.4'le sarsıldı

Can ve mal kaybı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

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