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İran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2018 08:07 | Son Güncelleme

11 Mart'ta İran'da düşen Mina Başaran ve arkadaşlarına mezar olan özel jetin karakutusu Paris'te açıldı. Yapılan çalışmaların 10 gün içinde tamamlanması gerekiyor.

İran’da düşen ve 3’ü mürettebat 11 genç kadına mezar olan Başaran Holding’e ait jet kazasının esrarı çözülüyor. Cenazelerden 10’u, facianın ardından Türkiye’ye getirildi ve toprağa verildi. İran yönetimi, kaptan pilot Beril Gebeş’in naaşının bulunması için bölgeyi karış karış bilen köylüleri seferber etti. Kaynaklar Gebeş’in naaşının bulunması için yoğun çaba harcandığını belirterek “Yakında bu konuda da bir gelişme olabileceği ümidini taşıyoruz” dedi.

ÜÇLÜ HEYET

Kazayı İran soruşturuyor, Türkiye’den iki uzman da destek veriyor. Jetin üreticisi Kanada’dan da bazı uzmanlar heyete dahil oldu. Türkiye, İran ve Kanada temsilcileri uçuş verilerinin kaydedildiği FDR ile kokpitte yapılan konuşmaların kaydedildiği CVR’ı, kamuoyunda bilinen adıyla karakutuları, Paris’te götürdü. Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre karakutular, Paris’te bu konuda uzman bir laboratuvarda açıldı ve analiz süreci başlatıldı.

Çalışmalara heyet de eşlik edecek. Kaynaklar, karakutular üzerinde yapılan çalışmaların en geç 10 gün içinde tamamlanmasını beklediklerini belirterek, “Ay sonuna kadar kazaya ilişkin bir ön raporun çıkacağını düşünüyoruz” dedi. (Habertürk)

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İRAN İran'da düşen jet mnia başaran

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