İran'da düşen yolcu uçağının enkazı bulundu

İsfahan kentinin güneyindeki Dina dağına çarpan uçağın enkazının, 3 bin 800 metre yükseklikteki dağlık bölgeye dağılmış olduğu ve olumsuz hava şartları nedeniyle bu noktaya ulaşmada zorluk yaşandığı kaydedildi.

İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'ya konuşan İran Uzay Ajansı Başkan Yardımcısı Müçteba Seradeki, enkazın yerinin tam olarak tespit edilmesi için Avrupa ülkeleri ve Çin'den uydu görüntüleriyle destek vermelerinin talep edildiğini açıklamıştı.

HAVA ŞARTLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR



Helikopterler elverişsiz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına katılamazken, karadan oluşturulan ekiplerin tahmin edilen bölgeye sevk edilmesi planlanıyor.

66 YOLCU TAŞIYORDU



İran'da dün sabah saatlerinde Tahran-Yasuc seferini yapan Aseman Hava Yolları şirketine ait ATR-72 tipi yolcu uçağı, İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesinde düşmüştü. Kazanın ardından, uçakta bulunan 66 kişiden kurtulan olmadığı açıklanmıştı.

AA