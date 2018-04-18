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İran'da helikopter düştü: 2 ölü, 2 kayıp

DÜNYA HABERLERİ  | 18.04.2018 03:36 | Son Güncelleme

İran petrol şirketine ait bir helikopter hasta sevki sırasında Lavan Adası yakınında düştü. Helikopterdeki hasta ile sağlık görevlisinin öldüğü kazada kaybolan pilot ve yardımcısının bulunması için çalışma başlatıldı.

İran'da helikopter düştü: 2 ölü, 2 kayıp

İran'da bir helikopterin Körfez'deki Lavan Adası yakınında düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayboldu.

İran resmi haber ajansının haberine göre, İran petrol şirketine ait bir helikopter Lavan Adası yakınında düştü.

Kazada, helikopterde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 2 kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Haberde, helikopterin bir hastayı taşıdığı sırada düştüğü, içindeki 4 kişiden hasta vatandaş ile sağlık görevlisinin öldüğü, pilot ve yardımcısının ise kaybolduğu belirtildi.

(AA)

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İRAN helikopter

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