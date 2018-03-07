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İran'da patlama! Tugay tahliye edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2018 22:58 | Son Güncelleme

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Dezful kentindeki bir askeri depoda patlama meydana geldiği bildirildi.

İran'da patlama! Tugay tahliye edildi

Mehr Haber Ajansına konuşan Dezful Vali Vekili Emir İsazade, Dezful 292. Zırhlı Tugayı'ndaki askeri bölgede yerel saatle 21.15'te patlama meydana geldiğini belirtti.

İsazade, nedeni henüz bilinmeyen patlamanın ardından çıkan yangının mühimmat depolarına da sıçradığını söyledi.

TUGAY TAHLİYE EDİLDİ

Depoların patlamasının Dezful sakinleri arasında korku ve endişeye yol açtığını dile getiren İsazade, olayın ardından Dezful 292. Zırhlı Tugayı'nın tahliye edildiğini belirtti.

Patlamada can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair detay vermeyen İsazade, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çabalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
İRAN patlama askeri depo

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