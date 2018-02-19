İran'da polisle tarikat mensupları çatıştı

İran'ın resmi ajansı IRNA'daki habere göre, İran Polis Teşkilatı (NACA) sözcüsü Sait Muntezirulmehdi, göstericilerden birinin otobüsle güvenlik güçlerinin arasına girdiğini ve 3 polisi öldürdüğünü doğruladı.
Olayın Tahran'ın Pasdaran Caddesi'nde meydana geldiği bilgisini veren Muntezirulmehdi, 3 polisi öldüren gösterici ile saldırıyla ilgisi olan "rejim karşıtı" 8 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.
TEDBİR ALINDI
Hadisenin yaşandığı bölgede durumun kontrol altında olduğunu ifade eden Muntezirulmehdi, güvenlik güçlerinin yeni olayların çıkmaması için her türlü tedbiri aldığını söyledi.
AA
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