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İran'da polisle tarikat mensupları çatıştı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2018 23:02 | Son Güncelleme

İran'ın başkenti Tahran'da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren tarikat mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 polisin öldürüldüğü bildirildi.

İran'da polisle tarikat mensupları çatıştı

İran'ın resmi ajansı IRNA'daki habere göre, İran Polis Teşkilatı (NACA) sözcüsü Sait Muntezirulmehdi, göstericilerden birinin otobüsle güvenlik güçlerinin arasına girdiğini ve 3 polisi öldürdüğünü doğruladı.

Olayın Tahran'ın Pasdaran Caddesi'nde meydana geldiği bilgisini veren Muntezirulmehdi, 3 polisi öldüren gösterici ile saldırıyla ilgisi olan "rejim karşıtı" 8 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

TEDBİR ALINDI

Hadisenin yaşandığı bölgede durumun kontrol altında olduğunu ifade eden Muntezirulmehdi, güvenlik güçlerinin yeni olayların çıkmaması için her türlü tedbiri aldığını söyledi.

AA

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İRAN Tahran

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