İran'da silahlı saldırı!

İran'daki "Ahvaz Özgürlük Hareketi" adlı ayrılıkçı örgüt, Ahvaz İmam Hüseyin Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı gerçekleştirdi. Söz konusu örgüt, kültür merkezine gerçekleştirilen saldırıya ait görüntüleri internette yayınlayarak, saldırıyı üstlendiğini duyurdu.
Konuyla ilgili İran Kuran Haber Ajansı'na (IQNA) konuşan İmam Hüseyin Kültür Merkezi'nin sorumlusu Hüccetülislam Muhammed Ka'bi, örgüte ait sosyal medya hesapları üzerinden dün gece kültür merkezine yönelik tehdit içerikli mesajlar paylaşıldığını söyledi.
Tehdit mesajlarından bir kaç saat sonra saldırının gerçekleştiğini aktaran Ka'bi, "İmam Hüseyin Kültür Merkezi gece yarısı 12.20'de silahlı saldırıya hedef oldu ve şiddetli ateş altına alındı." dedi.
Ka'bi, saldırının can kaybına yol açmadığını ancak kültür merkezinde büyük hasar meydana geldiğini belirtti. "Ahvaz Özgürlük Hareketi" adlı örgüt, geçen yıl aralık ayında ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında Ahvaz halkını "Fars işgaline" karşı ayaklanmaya çağırmıştı.
İran'ın güneybatısında Arap nüfusun yoğun olduğu Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kenti son haftalarda devlet televizyonunda ülkedeki Araplara yönelik "ayrımcı ve ırkçı" içerikli bir program yayınlandığı gerekçesiyle aralıklarla protestolara sahne olmuştu. Huzistan'ın Şadgan kentinde de iki gün önce bir milletvekilinin aracına silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı can kaybına yol açmamıştı.
Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!
Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!
Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
ABD Başkanı Trump'ın gökdeleninde yangın!
Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!