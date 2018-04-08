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İran'da silahlı saldırı!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2018 15:43 | Son Güncelleme

İran'ın güneybatısında Arap nüfusun yoğun olduğu Ahvaz kentinde bulunan İmam Hüseyin Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

İran'da silahlı saldırı!

İran'daki "Ahvaz Özgürlük Hareketi" adlı ayrılıkçı örgüt, Ahvaz İmam Hüseyin Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı gerçekleştirdi. Söz konusu örgüt, kültür merkezine gerçekleştirilen saldırıya ait görüntüleri internette yayınlayarak, saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Konuyla ilgili İran Kuran Haber Ajansı'na (IQNA) konuşan İmam Hüseyin Kültür Merkezi'nin sorumlusu Hüccetülislam Muhammed Ka'bi, örgüte ait sosyal medya hesapları üzerinden dün gece kültür merkezine yönelik tehdit içerikli mesajlar paylaşıldığını söyledi.

Tehdit mesajlarından bir kaç saat sonra saldırının gerçekleştiğini aktaran Ka'bi, "İmam Hüseyin Kültür Merkezi gece yarısı 12.20'de silahlı saldırıya hedef oldu ve şiddetli ateş altına alındı." dedi.

Ka'bi, saldırının can kaybına yol açmadığını ancak kültür merkezinde büyük hasar meydana geldiğini belirtti. "Ahvaz Özgürlük Hareketi" adlı örgüt, geçen yıl aralık ayında ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında Ahvaz halkını "Fars işgaline" karşı ayaklanmaya çağırmıştı.

İran'ın güneybatısında Arap nüfusun yoğun olduğu Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kenti son haftalarda devlet televizyonunda ülkedeki Araplara yönelik "ayrımcı ve ırkçı" içerikli bir program yayınlandığı gerekçesiyle aralıklarla protestolara sahne olmuştu. Huzistan'ın Şadgan kentinde de iki gün önce bir milletvekilinin aracına silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı can kaybına yol açmamıştı.

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İRAN Ahvaz silahlı saldırı Ahvaz Özgürlük Hareketi

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