HABER

İran'da 'su' protestosu büyüyor! 1 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 01.07.2018 07:45 | Son Güncelleme

Hürremşehr kentinde şebeke suyunun kirli olmasını ve su kesintilerini protesto edenlere polisin açtığı ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

İran'da 'su' protestosu büyüyor! 1 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde şebeke suyunun kirli olmasını ve su kesintilerini protesto edenlere polisin açtığı ateş sonucu bir göstericinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hürremşehr kentinde musluklardan kirli su akmasını ve su kesintilerini protesto eden yüzlerce göstericiye polis müdahale etti.

Sosyal medyada, polisin protestoculara göz yaşartıcı gaz kullandığı, ateş açtığı ve bazı göstericilerin yaralandığı görüntüler yer aldı. Bir göstericinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Çıkan olaylarda kaç kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

PROTESTOLAR 3 GÜNDÜR SÜRÜYOR

İran'da yağışın ve su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık, ülkede su krizine yol açıyor. Musluklardan kirli ve tuzlu su akması nedeniyle halk, tankerlerden su satın almak durumunda kalıyor.

Huzistan eyaletinde 65 kişinin zehirlenme şüphesiyle dün hastanelere başvurduğu bildirilmişti. Üç gündür Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr ve Abadan kentlerinde, su sorununu protesto ediliyor.

AA

PARTNERBugün son, hala evlenme teklif etmediBugün son, hala evlenme teklif etmedi
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in planı belli oldu! Mülteciler konusunda 14 ülkeyi ikna ettiAlmanya Başbakanı Angela Merkel'in planı belli oldu! Mülteciler konusunda 14 ülkeyi ikna etti
Trump'ın Göçmenlik Politikalarına Karşı Yüzlerce ProtestoTrump'ın Göçmenlik Politikalarına Karşı Yüzlerce Protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN su protestosu

En Çok Okunan Haberler

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Seçim gecesi ne oldu? CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan açıkladı

Seçim gecesi ne oldu? CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hindistan'da korkunç kaza: 44 ölü

Hindistan'da korkunç kaza: 44 ölü

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in planı belli oldu! Mülteciler konusunda 14 ülkeyi ikna etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in planı belli oldu! Mülteciler konusunda 14 ülkeyi ikna etti

Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

Hollanda hükümet partisi: NATO üyesi Türkiye'ye saldırı halinde destek vermeyelim

Hollanda hükümet partisi: NATO üyesi Türkiye'ye saldırı halinde destek vermeyelim

‘Reza Zarrab davası’nın hakimi: Artık Türkiye'ye gitmem mümkün değil

‘Reza Zarrab davası’nın hakimi: Artık Türkiye'ye gitmem mümkün değil

Etek altı görüntüsü çekmek için ayakkabısına yerleştirdiği kamera patladı!

Etek altı görüntüsü çekmek için ayakkabısına yerleştirdiği kamera patladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.