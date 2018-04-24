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İran'dan ABD'ye tehdit gibi mesaj!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2018 10:38 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ı nükleer anlaşma konusunda uyardı. Ruhani, ABD’nin nükleer anlaşmaya uymaması durumunda, ciddi sonuçlara katlanacağını söyledi.

İran'dan ABD'ye tehdit gibi mesaj!

ABD Başkanı Donald Trump’ı uyaran İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'un nükleer anlaşmaya uymaması durumunda, ciddi sonuçlara katlanacağını iddia etti.

Dün Pekin’de Çinli mevkidaşıyla görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran ile Rusya, ABD, Fransa, İngiltere ve Çin ile Almanya'dan oluşan P5+1 ülkelerinin 2015’te imzaladığı nükleer anlaşmanın arkasında olduklarını belirtmişti

Rus bakan, Çin’le birlikte anlaşmanın bozulması yönündeki hamlelere karşı çıkacaklarını vurgulamıştı.

Trump, ABD Başkanı seçilmeden önce ve seçildikten sonra, Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayı bozacağı yönündeki ifadeleri sık sık kullanıyor. Ancak henüz bu konuda ciddi bir adım atabilmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Donald Trump ruhani

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ulan ....öt iran havlayıp havlayıp duruyorsun. ancak bir ...k yediğin yok. sadece dostun ve komşun olan Türkiyenin önünü kesmek için pkk yı destekledin.
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