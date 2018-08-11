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İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

DÜNYA HABERLERİ  | 11.08.2018 11:11 | Son Güncelleme

ABD ile Türkiye arasındaki kriz için İran'dan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyesi Türkiye'nin ekonomisine yönelik açıklamalarını "utanç verici" olarak niteledi

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyesi Türkiye'nin ekonomisine yönelik açıklamalarını "utanç verici" şeklinde niteledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'ın NATO müttefiki Türkiye'ye ekonomik zorlukları coşkuyla dayatması utanç verici. ABD yaptırımlara ve zorbalığa bağımlılığını düzeltmeli aksi takdirde tüm dünya ülkeleri onu zorlamak için sözlü kınamaların ötesine geçecektir. Biz daha önce de komşularımızın yanındaydık şimdi de yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü" ifade ederek, Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin 2'ye katlanmasına onay verdiğini duyurmuştu. Trump, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da "ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ABD Türkiye

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