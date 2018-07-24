İran'dan ABD'ye yanıt: Dikkatli olun

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Twitter üzerinden uyarmasına İran Dışişleri bakanı Muhammed Cevad Zarif sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Zarif hafta başında Trump'a hitaben kısmen İngilizce büyük harflerle yayımladığı mesajda tehditlerden "etkilenmediklerini" dile getirdi. Donald Trump da uyarılarını büyük harflerle kaleme almıştı. Dijital medyada büyük harf bağırma anlamına geliyor.

İran Dışişleri Bakanı Zarif mesajında, "Biz binlerce yıldır bu topraklarda yaşıyoruz ve bizimki de dahil olmak üzere birçok imparatorluğun batışına şahit olduk. Bizim varlığımız bazı ülkelerin ömründen uzun olmuştur. Dikkatli olun!" cümlelerine yer verdi.

'TÜM SAVAŞLARIN ANASI'

ABD Başkanı Trump Pazar günü Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Ruhani'yi "bir daha sakın ABD'yi tehdit etmemeleri" hususunda uyarmış ve aksi takdirde İran Cumhurbaşkanı'nın "tarihte pek azının başına gelenlere katlanmak zorunda kalacağı" tehdidini savurmuştu.

Hasan Ruhani daha önce yaptığı ve televizyondan yayınlanan Tahran'daki konuşmasında ABD'yi "bütün savaşların anasıyla" tehdit etmiş ve "ateşle oynadığı takdirde sonsuza kadar pişmanlık duyacağı" uyarısında bulunmuştu.

