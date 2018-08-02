İran'dan destek! ABD'nin yaptırım kararına kınama

Zarif açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

İran Dışişleri Bakanı mesajında "ABD'nin müttefiği olan Türkiye'nin iki bakanına yönelik hukuksuz yaptırımları sadece ABD yönetiminin devlet siyaseti gereğince (uyguladığı) baskı ve zorbalık politikasını sergilemiyor aynı zamanda hiçbir sınır tanımayan yaptırımlarına bağımlılığını da gösteriyor" dedi.

US’ unlawful sanctions against two Turkish ministers - from an allied country - illustrates not just US administration's policy of pressure and extortion in lieu of statecraft, but that its addiction to sanctions knows no bounds. — Javad Zarif (@JZarif) 2 Ağustos 2018

ABD, papaz Brunson davası nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldığını açıklamış, yaptırımlar kapsamında iki bakanın ABD'deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirleri dondurulmuş ve ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklanmıştı.

Ankara yaptırımları karşılıksız bırakmayacağını duyurmuştu. Brunson geçen hafta cezaevinden bırakılmış ve ev hapsine alınmıştı.

