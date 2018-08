İran'dan destek! ABD'nin yaptırım kararına kınama

Zarif açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

İran Dışişleri Bakanı mesajında "ABD'nin müttefiği olan Türkiye'nin iki bakanına yönelik hukuksuz yaptırımları sadece ABD yönetiminin devlet siyaseti gereğince (uyguladığı) baskı ve zorbalık politikasını sergilemiyor aynı zamanda hiçbir sınır tanımayan yaptırımlarına bağımlılığını da gösteriyor" dedi.

US’ unlawful sanctions against two Turkish ministers - from an allied country - illustrates not just US administration's policy of pressure and extortion in lieu of statecraft, but that its addiction to sanctions knows no bounds.