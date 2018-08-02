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İran'dan destek! ABD'nin yaptırım kararına kınama

DÜNYA HABERLERİ  | 02.08.2018 14:16 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ABD'li papaz Andrew Brunson'ın hapsedilmesinde rolleri oldukları gerekesiyle Washington'ın Türk İçişleri ve Adalet bakanlarına yaptırım uygulamasını eleştirdi. Zarif, yaptırım kararının 'ABD yönetiminin baskı ve zorbalık politikasını' gösterdiğini söyledi.

İran'dan destek! ABD'nin yaptırım kararına kınama

Zarif açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

İran Dışişleri Bakanı mesajında "ABD'nin müttefiği olan Türkiye'nin iki bakanına yönelik hukuksuz yaptırımları sadece ABD yönetiminin devlet siyaseti gereğince (uyguladığı) baskı ve zorbalık politikasını sergilemiyor aynı zamanda hiçbir sınır tanımayan yaptırımlarına bağımlılığını da gösteriyor" dedi.

ABD, papaz Brunson davası nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldığını açıklamış, yaptırımlar kapsamında iki bakanın ABD'deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirleri dondurulmuş ve ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklanmıştı.

Ankara yaptırımları karşılıksız bırakmayacağını duyurmuştu. Brunson geçen hafta cezaevinden bırakılmış ve ev hapsine alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN yaptırım kınama destek Cevad Zarif

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