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İran NATO'ya sert çıktı, Türkiye sınırını işaret etti

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2018 14:39 | Son Güncelleme

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dış politika danışmanı Ali Ekber Velayeti, NATO'nun Türkiye-Suriye sınırına kendi güçlerini yerleştirmesinin 'gerçekleşmeyecek bir hayal' olduğunu söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Velayeti ayrıca, İran'ın Suriye'deki askeri varlığı hakkındaki kararlarını İsrail'e danışarak almayacağını vurguladı.

Öte yandan, İran lideri Ali Hamaney’in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye ve Irak yönetimlerinin istemesi halinde bu ülkelerdeki İran askeri güçlerinin çekileceğini belirtti.

Rusya'nın başkenti Moskova’daki Valdai Kulüp’te konuşma yapan Velayeti, İran askeri danışmanlarının Suriye ve Irak yönetimlerinin isteği doğrultusunda bu ülkenin topraklarında bulunduğunu kaydetti.

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Velayeti, “Bu ülkelerin yönetimleri askeri danışmanlarımıza ihtiyaç duymadıklarını söylediğinde, İran buralardan ayrılmak için hiç şüphe duymayacaktır.” ifadelerini kullandı.

İran ve Rusya’nın Suriye’de bulunmasının önemli olduğunu savunan Velayeti, “İran ve Rusya’nın Suriye yönetimine olan desteği zayıflayacak olursa teröristler hemen oraya geri döneceklerdir.” dedi.

İran’ın Suriye’deki varlığının İsrail ile hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan Velayeti, bu hususta Rusya ve Suriye ile anlaşmaları olduğunu, bu anlaşmanın İsrail’in şartlarına uygun olmak zorunda olmadığını belirtti. Velayeti, İran’ın ABD saldırısına karşı Suriye’ye yardım edeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile müzakere edip etmeyeceklerine yönelik bir soruya cevap veren Velayeti, Tahran’ın, İran nükleer anlaşmasını ihlal ettiği için ABD Başkanı Donald Trump’a güvenmediğini ve onunla müzakere etmek istemediklerinin altını çizdi.
Velayeti, Moskova’daki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
NATO İRAN Türkiye Suriye sınır Ayetullah Ali Hamaney

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