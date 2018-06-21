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İran'dan flaş hamle! Savaş gemileri körfeze ilerliyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.06.2018 16:33 | Son Güncelleme

İran, Suudi Arabistan destekli güçlerin Yemen'de önemli kazanımlar elde etmesinin ardından Yemen kıyılarındaki Aden Körfezi'ne iki savaş gemisi gönderdi.

İran'dan flaş hamle! Savaş gemileri körfeze ilerliyor!

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran Deniz Kuvvetlerinin helikopter taşıma kapasitesine sahip Hark ve destroyer destek gemisi Subulan'dan oluşan 54'ncü Filo Aden Körfezi'ne gönderildi.

Arap Yarımadası'nın güney kıyısında Hint Okyanusu'nu Kızıldeniz'e bağlayan stratejik bir konumda yer alan Aden Körfezi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'e düzenlediği askeri operasyonlar açısından hassas konumda bulunuyor.

SUUDİ DESTEKLİ YEMEN ORDUSU İLERLİYOR

Suudi Arabistan destekli Yemen ordusunun ülkenin kuzeyindeki Sada ve orta kesimindeki Beyda illerinde Husilerin kontrolündeki bazı yerleri ele geçirdiği bildirildi.

Özel Kuvvetler Tugayı Komutanı Tuğgeneral Adil bin Ali el-Musabi, Yemen ordusu enformasyon merkezine yaptığı açıklamada, 3 gündür Sada ilinin güneybatısındaki Ez-Zahir ilçesinin merkezi El-Melahiz bölgesinde güvenlik güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin El-Har'aşi ve Er-Ruki dağlarında kontrolü sağlayarak Melahiz çarşısına 1 kilometre uzaklıktaki El-Garze dağlarına doğru ilerlediğini aktaran Musabi, Husilerin önemli kayıp verdiğini dile getirdi.

ÇATIŞMALARDA 10 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan 26. Piyade Tugayına bağlı Özel Görevler Bölüğü Komutanı Yüzbaşı İsam Buhaybih de ordu güçlerinin, Beyda ilindeki Akabetu'l-Kanzaa sıradağlarında kontrolü sağladığını belirtti. Bu sabahtan beri çatışmalarda Husilerden 10 kişinin öldüğünü, 8'inin esir alındığını aktaran Buhaybih, mayın patlaması sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği, bazılarının yaralandığı bilgisini verdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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İRAN Suudi Arabistan Savaş Gemisi Yemen Aden Körfezi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
suudi arabistan israil american destekli vahşilere meşru yönetim diyorsunuz buna karsı savasan halkada terörist diyorsunuz degilmi mynet! vahşi katliamcı suudi ordusuna mesru diyebilecek kadar şirazeniz şaştı mı'!...demekki insanlıktan hiçç nasip almamışsınız!
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