İran'dan ilginç iddia: Bulutlarımızı çalıyorlar

Sivil Savunma Kurumu Başkanı General Gulamrıza Celali, İran'a gelen bulutların kısırlaştırıldığını öne sürdü.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, başkent Tahran'da 3'üncü Sivil Savunma Konferansı'nda konuşan Celali, "İran'da meydana gelen iklim değişikliğinde yabancıların parmağının olması şüphesi var. Ülkedeki bilim merkezleri de bunu teyit etmektedir." dedi.
'BULUT HIRSIZLIĞI'
Bazı ülkelerin ekonomik savaş alanında düşman olduğu ülkenin çevre faktörlerine zarar vermekten geri durmadığını belirten Celali, "İsrail ve komşu ülkelerden biri, İran'a giren yağmur bulutlarını yağmaması için kısırlaştırıyor. Bunun yanı sıra bulut ve kar hırsızlığıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.
Celali, bu alanda yapılan araştırmaların Afganistan'dan Akdeniz'e uzanan şerit üzerindeki 2 bin 200 metre yüksekliğindeki yerlerde kar bulunmasına rağmen İran'da bu yükseklikteki yerlerin kurak olduğunu kaydetti.
"BİR ÜLKENİN BULUT ÇALMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"
Konuyla ilgili İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya açıklama yapan Meteorolojik Tahmin ve Uyarı Genel Müdürü Ahad Vazife, şu anki teknolojiye göre "bulut hırsızlığı" yapabilecek bir ülkenin bulunmadığını söyledi.
Celali'nin açıklamasının ülkedeki kuraklık sorununa çözüm üretmediğini belirten Vazife, "Bilimsel verilere göre, bir ülkenin bulut veya rüzgar çalması mümkün değildir." dedi.
Bulutların yeterli yoğunluğa ulaştığında yağmurun yağdığını, aksi takdirde yağmur yağmasının mümkün olmadığını dile getiren Vazife, İran'ın uzun süren bir kuraklıkla karşı karşıya olduğunu ifade etti.
İran'da yağışın ve su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık, ülkede su krizine yol açıyor.
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