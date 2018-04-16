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İran’dan İsrail’in saldırısına misilleme geliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 14:26 | Son Güncelleme

Lübnan’ın Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen gazetelerinden Al Akhbar, İsrail’in Suriye’de bir hafta önce düzenlediği ve İran ordusundan yetkililerin öldüğü saldırıya Tahran hükümetinin cevap vereceğini yazdı.

İran’dan İsrail’in saldırısına misilleme geliyor

Gazetenin genel yayın yönetmeni İbrahim el Amin, İran’ın misilleme için çok beklemeyeceğini, Filistin ve civarında İsrail’e karşı bir eylem yapılacağını belirtti.

Amin, ayrıca, İran’ın herhangi bir müttefiğe ihtiyaç duymadan bunu kendi başına yapacağını ve kendisini de saklamayacağını vurguladı.

İsrail’in Suriye’deki Tayfur Hava Üssü’ne geçtiğimiz hafta düzenlediği hava saldırısı sonucu biri İran Devrim Muhafızları’nda albay olan toplam 7 İranlı askeri yetkili hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Tahran israil al akhbar Suriye

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