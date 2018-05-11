İran'dan krizi tırmandıracak açıklama: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek

İran'ın üst düzey dini liderlerinden Hatemi, İran-İsrail gerilimini artıracak bir açıklamada bulundu. İran devlet televizyonunun aktardığına göre, cuma hutbesinde konuşan Hatemi İsrail'in aptalca bir saldırı yapması halinde Tel Aviv ve Hayfa'nın yok edileceğini söyledi.

İran'ın nükleer anlaşmaya imza koyan Avrupalı ülkelere güvenmemesi gerektiğini belirten Hatemi, "ABD çok fazla bir şey yapamaz. Onlar sürekli İran rejiminin düşüşünü hedefliyor. Avrupalı imzacılara da güvenemeyiz. İran'ın düşmanlarına güvenilemez" dedi.

