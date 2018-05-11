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İran'dan krizi tırmandıracak açıklama: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2018 13:30 | Son Güncelleme

İran'ın üst düzey dini liderlerinden Ayetullah Ahmed Hatemi, cuma hutbesinde Batılı ülkeleri yaylım ateşine tuttu. Hatemi, İsrail'in 'aptalca' bir saldırı yapması halinde Tel Aviv ve Hayfa'nın yok edileceğini söyledi.

İran'dan krizi tırmandıracak açıklama: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek

İran'ın üst düzey dini liderlerinden Hatemi, İran-İsrail gerilimini artıracak bir açıklamada bulundu. İran devlet televizyonunun aktardığına göre, cuma hutbesinde konuşan Hatemi İsrail'in aptalca bir saldırı yapması halinde Tel Aviv ve Hayfa'nın yok edileceğini söyledi.

İran'ın nükleer anlaşmaya imza koyan Avrupalı ülkelere güvenmemesi gerektiğini belirten Hatemi, "ABD çok fazla bir şey yapamaz. Onlar sürekli İran rejiminin düşüşünü hedefliyor. Avrupalı imzacılara da güvenemeyiz. İran'ın düşmanlarına güvenilemez" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN israil Ayetullah Ahmed Hatemi Tel Aviv

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
vallahi helal olsun.şu cesaretin yarısı bizde olsa TÜRKİYE dünya devleti olur
savaşmazsanız adam değilsiniz
Siz hiç bir halt yiyemezsiniz. Yıllardır aynı söylemler. Gerginliklerden beslenen bir rejim. Perde arkasında ABD, Batı ve İsrail ile anlaşan bir İran. Türkiye Cumhuriyetine her fırsatta hainlik yapan bir rejimsiniz.
Her hafta yok ediyorsunuz.Ediyorsanız edin yoksa konuşmayın her hafta ya!
it iti ısırmaz ikinizde islam aleminin başbelası sınız
Anca kuru gürültü
Ben ilkokuldaydım iran böyle diyordu emeklime az kaldı iran hala aynı türküyü söylüyor. 1946 dan bugüne adamların işgal etmediği filistinde yer kalmadı iran ötsün islamm coğrafyası da uyuyadursun.
adamsın hatemi
İran’a saldırıldığı an bilin ki sıradaki hedef malesef Türkiye’dir. Bu sebepten dolayı kesinlkle ilk cephe İran ve Irak da açılması gerek.. Allah yardımcımız olsun. 4 tarafımız ateşler ile kaplanıyor..
israil'in bir numaralı müttefiki iran'dır uyanın artık bugüne kadar israile tek kurşun atmamıştır.
Allah İranın Yar ve Yardımcısı olsın! Seninleyiz İran!
Amerika yıllar önce iranda yaptığı güya islam devrimiyle iranı tam anlamıyla israilin genişlemesi için kullanmıştır yıllardır aynı yalanlarla palavralarla israil bu hale gelmiştir uyan ey müslüman fetö darbeyi yapsaydı Türkiye'de irandaki gibi sözde islam devrimiyle amerikanın ve siyonizmin kölesi yapılacaktı uyan Türkiyem.
he he
İşte budur meydan okuma
Yıllardır aynı palavra iran israil'in genişlemedi ve nükleer silahlar edine bilmesi için çalışır iran'da islam devrimini yaptıran amerikadır yıllardır hizbullahın anlamsız saldırıları israilin genişlemesini meşrulaştırmak için kullanıldı.
IRAN ve RUSYA safii rüzgar yıllardır böyle oldu batıda doğuda asyada avrupada bunu biliyor. Rabbim bize güç kuvvet versin ne varsa Türkte var...
pek zannetmiyorum ama hadi iyşaallah
He he..
helal olsunnn
ORTA DOĞU YA BAZI GÖRÜŞLER BATAKLIK DİYORLAR FAKAT YANILIYORLAR!!??.. ORTA DOĞU CEHENNEMİNE BİNLERCE YIL EVVEL BİLE BURALARI ZAPTETMEK İÇİN KİMLER GELMİŞ İSE HEM GELENLER YOK OLMUŞ HEMDE GELDİKLERİ YERLER!!.. BURASI BELALI BİR YER!!.. BU BÖLGEYE BİNLERCE YIL EVVEL GELEN ZAMANIMIZDA ONLAR DİYE ADLANDIRILMIŞ OLANLARIN BİLE ÇOK AZI GELDİKLERİ BİLİNMEYENE ZOR DÖNMÜŞLER BİR DAHADA GELMEMİŞLER!!??..KISACASI YAŞADIĞIMIZ DÜNYADA BÖYLE BELALI VE BU BÖLGELERE GELENLERİ AFFETMEYEN YOK EDEN BİR ÇOK BÖLGE VAR!!??..DÜNYAMIZDA YAŞAYAN BAZI KESİMLER BUNLARI GAYET NET BİLMEKTE!!..BİLMEYENLERİ İSE BOŞ VERİN!!..
hep birbirinize havlıyorsunuz, daha ısırdığınızı görmedik.
Dinci-Şeriatçı mollalar fazla zıplamaya başladılar, yakında ABD ,İsrail,İngiltere çetesi kafalarına balyoz gibi inecekler haberleri dahi olmayacak.
hep yalan
ruzgar yapmayin ya vurun yada susun 10 senedir yapcaz yapariz alayiniz bos bogaz
icraat yok sadece blöfü,
bence israil abd iran rusya hepsi bu dünyanın pislikleri bir an önce yiyin birbirinizi dünya kurtulsun bekliyoruz vurun birbirinizi izleyelim biz
SENDE HAKLISIN
BUYRUN... israil orada vurun,,, Boş boş atarlanmadan başka bişey değil,, iran tarihinden ne zaman müslüman haricinde bir devlet ile savaşmış
ne zaman başlar şavaş
siz manyakmisiniz cumada ıslamdan bahsedeceğine savaştan konuşuyorsun
Konuşma Direkt vur ki Ciddiye alsınlar
DİK DUR İRAN
YOLLA KADERİ YOLLA...
yaptı hamaney, golan tepelerindeki irana yani size ait tesislere füzelerle saldırdı israil. yapın artık şu gerekeni
Atma recep din kardeşiyiz. Öyle birşey olsa ABD ve müddefikleri tüm müslimleri atomlar. Demedi deme.
dunyaya islama en büyük hizmeti yapmış olursunuz.bu dediğinizi yapın iranın ve sorumluluların heykelini dikelim
İsrail neden bizle değil de İran ve Suriye ile uğraşıyor ?? Bir düşünmekte fayda var.
iranin abd israil ile perde arkasında anlaştığını söyleyen aklın yoksunları dünyada hiç kimse böyle bir şeyin olduğunu ispatlayamaz adamlar 40 yıldır bu hain devletlere karşı düşmanlığını belirtiyor ve yiğitce dediklerinin arkasında duruyorlar iranin turkiyeye yaptığı bir tane hainliği söyleyecek yiğit varmı laf olsun ortalık bozulsun diye konuşmayın iran ve türkiye en gergin siyasi anlarda bile ipleri koparmamış ve kısa süre tekrar diplomasi kanalı devam etmiştir CAHIL CAHIL KONUSMAYIN
Bizde 15 temmuzda yapılmak istenen iranda 1979 yılında yapılmıştır anlayın artık.
İran yapar şakaı yok şımarık israil
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