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İran'dan tehdit gibi 'uranyum' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2018 15:07 | Son Güncelleme

İran, ABD Başkanı Trump'ın, nükleer anlaşmanın bozulabileceğine yönelik açıklamalarına tehdit gibi yanıt verdi.

İran'dan tehdit gibi 'uranyum' açıklaması

ABD Başkanı Trump’ın nükleer anlaşmayı bozma yönündeki girişimlerini hedef alan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, uranyum zenginleştirme kapasitelerinin 2015’teki anlaşma öncesinden daha fazla olduğunu söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
İRAN ABD Donald Trump nükleer

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