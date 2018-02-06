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İran'dan Türkiye'ye küstah çağrı

DÜNYA HABERLERİ | 06.02.2018 08:21 | Son Güncelleme

İran, Afrin bölgesine yönelik operasyonu durdurması için Türkiye'ye çağrı yaparak, operasyonun gerilimi artıracağı belirtildi. İran'ın resmi IRNA haber ajansının aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Kasemi, "Türkiye operasyonunu durdurmalı ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı" dedi.

İran'dan Türkiye'ye küstah çağrı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'den terör örgütü PKK/YPG'yi bölgeden temizlemek ve sivil halkı, teröristlerin işgalinden kurtarıp huzura kavuşturmak için Afrin operasyonuna tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonun 17. gününde 1000'e yakın terörist etkisiz hale getirilirken, İran'dan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yeni bir açıklama geldi.

İRAN'IN ZEYTİN DALI RAHATSIZLIĞI

Operasyona karşı çıkan Avrupa ülkeleri kafilesine katılan İran, Afrin bölgesine yönelik operasyonu durdurması için Türkiye'ye çağrı yaptı ve operasyonun Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve iç savaş nedeniyle yıpranmış olan ülkede gerilimi artıracağını belirtti.

"TÜRKİYE OPERASYONU DURDURMALI"

İran'ın resmi IRNA haber ajansının aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Kasemi, "Türkiye operasyonunu durdurmalı ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı" dedi.

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Türkiye İRAN

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
amerika / rusya orada sesisiniz şimdiye kadar niye çıkmadı iki yüzlü karaktersiz ŞİA lar
ULAN İRAN ZEYTİN DALININ DALI BİR YERİNİZE Mİ BATTI, AMERİKASI ORDA , RUS'U ORDA, İNGİLİZ ORDA, ALMANI VE FRANSIZI ,YAHUDİ ORDA SES YOK, BARIŞ VE HUZUR İÇİN GELEN TÜRK ASKERİ SÖZ KONUSU OLUNCA BORAZAN GİBİ ÖTÜYORSUNUZ. TIKAÇ TIKAYINDA FAZLA SESİNİZ ÇIKMASIN...
Hiç. şaşırtmıyorsunuz, nasıl bir milletsiniz ki ne dost olduğunuzu ne düşman olduğunuzu anladık....
bi sen eksiktin şimdi tam oldu
İRAN'ADAMI BATTI.
iran akıllı ol. Türkleri harekete geçirmek zordur. Ama ondan daha zor bir şey var. Durdurmak.
onların derdi muhalif gurupların suriyeye hakim olması iki yüzlü şeytanlar
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