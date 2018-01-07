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İran Devrim Muhafızları: ABD, İngiltere ve İsrail tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldik

DÜNYA HABERLERİ | 07.01.2018 14:02 | Son Güncelleme 1 saat önce

İran Devrim Muhafızları yaptığı açıklamada 'İran halkının ve güvenlik güçlerinin dış güçler tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldiğini' duyurdu.

İran Devrim Muhafızları: ABD, İngiltere ve İsrail tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldik

Devrim Muhafızları'nın sitesinde yayınlanan açıklamada İran halkının ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve iki yüzlü monarşi rejimleri tarafından çıkarılan kargaşanın İran halkı, istihbarat servisi ve polisi tarafından yenilgiye uğratıldığı belirtildi.

Al Akhbar gazetesinin aktardığına göre, İran Başsavcısı Cafer Montazeri de Kum'da yaptığı konuşmada ABD'nin Irak'ın Erbil ve Afganistan'ın Herat şehirlerinde eylemlerin kitleselleşmesine katkı sağlamak amacıyla merkezler açtığını söyledi. İran'da düzenlenen bir gösteride konuşan hükümetin uzmanlar konseyi üyesi Ahmed Hatemi ise "İran halkı İsrail Başkanı Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleriyle konuşan yabancı ajanların sesini kesecektir" ifadesini kullandı.

'GÖZALTINA ALINANLAR YAKINDA YARGI ÖNÜNE ÇIKACAK'

İranlı yetkililer, eylemlerde yaklaşık 450 kişinin gözaltına alındığını ve tamamının yakında yargı önüne çıkarılacağını açıkladı. İran'da ekonomik gerekçelerle başladığı belirtilen eylemler 80'in üzerinde şehre ve kasabaya yayılmıştı. Avrupalı yetkililer gösteri ifade hürriyetinin korunması ve eylemlere dönük polis şiddeti konusunda endişelerini dile getirmişti. ABD ise düzenlenen 'kitlesel' protestolara katılanları destekleme sözü vermişti. ​Açıklamaların üzerine hükümete destek veren çok sayıda kişi de sokaklara çıkmış, ve karşı gösteriler düzenlemişti. ​Göstericiler dışarıdan müdahaleye dikkat çekerek "ABD'ye ölüm, İsrail'e ölüm" sloganları atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN İran Devrim Muhafızları

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Zamanında aynı olaylar bizim başımızdan geçti ( Gezi Olayları) kimin desteklediği ortadaydı. Ama bizim halkımız iranlılar kadar olamadı. Ayakta alkışlıyorum iran devrim muhafızlarını. Gerektiğinde Amerika ya İsraile ingiliz oyunlarına gereken cevabı verebiliyorlar. Yaşasın vatanını milletini seven insanlar!
Siyonizmin Ortodoğuyu parçalama ve sömürge altına alma çabaları bir kez daha hezeyana uğramıştır. çok şükür. Er yada geç İslam sancağı tüm dünyaya hakim olacaktır.
tebrikler Iran fakat bundan sonra hızla kendi halkinin sorunlarını çözeceksin ki amerikaya israile kaşıyacak yara birakmiycaksin.
su uyur gavur uyumaz bunlar rahat durmayacaklardır
terör devletleri halkın karşısında domuzlar gibi dağılacak dır terör devletlerinin cenabı ALLAH belasını versin
Ulkeyi karistirmak isteyen dis mihrakli iranli gazicileri asin ki ibret olsun.
OHAL İLAN ETMEMİŞLER Mİ?
@hikmetgungor GEZİ OLAYLARINDA OHAL Mİ İLAN EDİLDİ
yakalanan usa lı ajanlar gizlice öldürüldü muhtemelen
İran ve Suriye candır. ALLAH yanlarında olur inşaallah..
Sahte isyanı da Emperyalistler ve Siyonistler çıkardı. Son zamanlarda İran mollalarının Siyonist Batının kuklaları olduğu ayyuka çıkmıştı çünkü.
Benim ülkem yobaz olmuş.
Kargaşa çıkaranlara destek olanlara mahkeme yüzü dahi göstermeyin, sokak ortasında infaz edin
Hemen de nasıl bağlıyorlar ABD'ye İsrail'e. Millet açım diyor, özgürlük, insanca yaşamak istiyor ama diktatör bozuntuları bunu hemen dış güçlere bağlıyor.
@patriottt anlayan akıl olsaydı diktatörlükle yönetilmezdik
baskının olduğu hoc bir yerde ululuk olmaz
İÇERDE BARIŞI,SOSYAL YAŞAMI İCRA EDEMEYEN, BASKI, ADALETSİZ VE SİNDİRMEYLE YÖNETİLEN BİR ÜLKE HER ZAMAN KAOSA GEBEDİR.
Kim baskıya isyan ederse adı batı ajanı oluyor. Baskıya karşı susmak, kaderine razı olmak müslümanlık olmuş. Müslümanlık yok artık, kuzu-müslümanlık var.
asilacaksiniz kisaca
kimseye hain demeden profosyonel müdehalede bulundurlar
haklılar aynı senaryo bizdede oynanmadımı gezi olayalrı ile. bizdeki çok bilmiş sözde ilerici gençlik aslında geri zekalılar sürüsü onlarda da var. yaktılar yıktılar, öldüler anne babalarının sevenlerinin yüreklerini yakarak mezara girdiler bazıları. yazık değilmi ya ne için kim için ülkeni yangın yerine çeviriyorsun.
HADİYA AYNISINI TÜRKİYEDE AYAKLANMA YMİŞ GİBİ DARBEYMIS
bence dış işleri bakanınızı değiştirin. içerde kargaşa varken sınır kapısını açmak ne demek
hala bazıları bölge halkını tanımamış belliki bu bölgede İsrail veya Batı ülkelerinin sözleri düşmancadır yanlızca kendi çıkarlarını gözeterek söyledikleri sözler olabilir ancak ama bölgedeki insanlar huzur isterler zaten senelerce savaştı bölge halkları Afganistan İran -Irak İsrail-Filistin Irakta yapılan Körfez harekatı şimdide Suriye de yaşanan savaşlar ve Türkiye de yapılmaya çabalanan darbe İranda ki iç karışıklık çıkartma girişimi bukadar acı yaşayan bölge halkının yanlızca uzun bir süre huzura ihtiyacı var
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