İran Devrim Muhafızları Komutanı: İsyanlar bastırıldı

İran'da Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, ''bir haftadır devam eden isyana zorlanmadan son verildiğini'' açıkladı. Caferi, Devrim Muhafızları birliklerinin isyanı bastırmak üzere Hamadan, İsfahan ve Lorestan'a gönderildiğini söyledi.

Ülke çapında ''sorun çıkartanların" sayısının 15 bini geçmediğini belirten Caferi, bunların büyük bir kısmının da halihazırda gözaltına alındığını sözlerine ekledi.

İran'da ekonomik duruma tepkiyle muhafazakarların kalesi olarak görülen Meşhed'de başlayan ve ancak kısa sürede ülke çapında hükümet karşıtı gösterilere dönüşen eylemlerde yüzlerce kişi gözaltına alınırken, en 20 kişi de hayatını kaybetti. Protesto gösterilerinin ardından bugün de on binlerce kişinin hükümete destek için sokaklara çıktığı bildirilmişti.

Gösterilerin dördüncü gününde konuya ilişkin ilk açıklamasını yapan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın "özgür bir ülke olduğunu" ve bu yüzden "insanların kendilerini ifade etme hakkı" bulunduğunu söylemişti. Ruhani buna karşın, "hükümetin toplumda huzursuzluk yaratan, kamu düzenini bozan ve kamu mallarına zarar verenlere" ise tolerans göstermeyeceği uyarısında bulunmuştu.