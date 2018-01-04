HABER

İran Devrim Muhafızları üç kente askeri birlikler yolladı

DÜNYA HABERLERİ | 04.01.2018 16:27 | Son Güncelleme 8 saat önce

Mergim Özdamar / İstanbul, 4 Ocak (DHA) – İran'ın Devrim Muhafızları, 21 kişinin öldüğü protesto gösterilerini bastırmak için üç kente askeri birlikler konuşlandırdı.

Devrim Muhafızları komutanı Binbaşı General Muhammed Ali Jafari yaptığı açıklamada, Hamadan, İsfahan ve Lorestan kentlerine kuvvetler gönderdiklerini söyledi.

Gençler ve işçi sınıfının ağırlaşan ekonomik koşullara karşı çıkmalarıyla başlayan protestolar, güçlü bir elite ve özellikle de lider Ayetullah Ali Hamaney'e karşı bir başkaldırı sayılıyor.

İdam ile yargılanma tehditlerine meydan okuyan protestocular, yüzlerce kişinin sokaklara döküldüğü Hamadan'ın Malayer kentinde, "İnsanlar yalvarıyor ama yüce lider Tanrı gibi davranıyor” sloganları attılar.

Sosyal medyadaki videolarda kuzeyde bulunan Novşehr'de yapılan protestolarda "diktatöre ölüm” diye bağıranlar olduğu görüldü.

2009'da "seçim hilesi” üzerine çıkan ve çok sayıda kişyinin öldürüldüğü ayaklanmayı bastıran Devrim Muhafızları, İran'ın Şii teokrasisinin bir kılıcı ve kalkanı olarak görülüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı!

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı!

İstanbul Cağaloğlu'nda ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı

İstanbul Cağaloğlu'nda ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
NATO'nun marşı 29 yıl sonra onaylandı

NATO'nun marşı 29 yıl sonra onaylandı

IŞİD yeni infaz videosu yayınlayarak savaş açtı!

IŞİD yeni infaz videosu yayınlayarak savaş açtı!

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

Donald Trump'ın özel hayatı ifşa oldu! Olay yaratacak Ivanka Trump iddiası...

Donald Trump'ın özel hayatı ifşa oldu! Olay yaratacak Ivanka Trump iddiası...

Güney Kore Başkanı'ndan, seks kölesi yapılmış kadınlara özür

Güney Kore Başkanı'ndan, seks kölesi yapılmış kadınlara özür

Rusya: Suriye'de 7 Rus uçağının imha edildiği haberi doğru değil

Rusya: Suriye'de 7 Rus uçağının imha edildiği haberi doğru değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.