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İran dini lideri Ali Hamaney'in bu göreve 'uygun olmadığını' söylediği ortaya çıktı

09.01.2018 21:12 | Son Güncelleme 4 saat önce

İran dini lideri Ali Hamaney'in Humeyni'nin ölümünün ardından yeni dini lideri seçmek için yapılan toplantıda, bu görevin kendisine önerilmesinin anayasaya aykırı olduğunu söylediği ortaya çıktı. Hamaney, kendisinin dini liderliğe yetecek kadar yüksek düzeyde bir din alimi olmadığını savunuyor.

AFP

İran dini lideri Ali Hamaney'in devrimin lideri Ruhullah Humeyni'nin ölümünden kısa bir süre sonra yeni liderin seçimi için yapılan toplantıda yaptığı konuşmanın kaydı ortaya çıktı. Videoda Hamaney'in bu göreve uygun olmadığını söylediği görülüyor.

Dini lider, İran'ın en yüksek siyasi ve dini makamı. Ülkeyle ilgili önemli kararları alma yetkisine sahip olan dini lider, seçildikten sonra bu görevi ömür boyu sürdürüyor. Dini lideri, Uzmanlar Meclisi seçiyor.

1979 yılında gerçekleşen İran devrimin ardından sürgünden gelerek kurulan rejimin dini lideri olan Humeyni, 1989 yılında hayatını kaybetti.

Humeyni'nin ölümünün ardından toplanan Uzmanlar Meclisi, Ali Hameney'i yeni dini lider olarak seçti. İran İslam Cumhuriyeti'nin ikinci dini lideri olan Hameney, 1989 yılından bu yana bu görevi sürdürüyor.

BBCHumeyni'nin ölümünün ardından toplanan Uzmanlar Meclisi'nde yapılan video kaydı ise ilk kez bugün ortaya çıktı.

Kayıtta, Hamaney'in Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, dini liderlik görevi için "yeterince kalifiye" olmadığını söylediği görülüyor.

Hamaney, dini liderlik görevine merci-i taklid (Şiilik'te örnek alınması gereken, ilgili konularda fetvası alınan yetkili kişi) veya büyük ayetullah düzeyinde birinin getirilmesi gerektiğini savunuyor.

Hamaney, kendisinin bu düzeyde olmadığı için gerek asaleten gerekse de vekaleten dini liderlik görevine atanamayacağını vurguluyor.

Hamaney, "Bana bu görevin vekaleten bile teklif edilmesi, teknik ve esas olarak yasalara aykırıdır" diyor.

Kendisinin bu görevi hak etmediğini savunan Hamaney, "Benim liderliğim kağıt üstünde kalır, gerçek bir liderlik olmaz. Anayasa'ya göre, bu görev için yeterince kalifiye değilim ve dini açıdan da burada bulunan birçok kişi (benden daha kıdemli olduğundan) benim sözümü dinlemez. Böyle bir liderlik nasıl olabilir?" diye konuşuyor.

Hamaney'in bu sözleri, 29 yıldır sürdürdüğü bu göreve uygun olmadığının kendi ağzından bir kabulü olarak görülüyor.

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