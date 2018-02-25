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İran resti çekti: Doğu Guta'da savaş devam edecek

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2018 16:55 | Son Güncelleme

İran, Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nın (BMGK) Suriye'de bir ay boyunca ateşkes ilan edilmesine yönelik kararına karşın Doğu Guta'da savaşın devam edeceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Liderlerin Suriye'de ateşkesin uygulanması için işbirliği konusunda uzlaştığı ifade edildi.

İran resti çekti: Doğu Guta'da savaş devam edecek

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, BMGK'nın görüşmesinde çıkan sonuca saygı duyduklarını ifade ederken, "Ancak Şam çevresinde El Nusra'nın ve diğer terör gruplarının elinde olan bölgelerde ateşkes uygulanmayacak" açıklamasında bulundu.

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BMGK'da Suriye'ye ilişkin oylamalarda ABD ile aynı oyu kullanmayan ve önemli bütün oylamaları bloke etmesiyle bilinen Rusya dahi, Doğu Guta'da yaşanan krizin ardından ateşkes için lehte oy kullanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Angela Merkel Emmanuel Macron doğu guta

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