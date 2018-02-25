İran resti çekti: Doğu Guta'da savaş devam edecek

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, BMGK'nın görüşmesinde çıkan sonuca saygı duyduklarını ifade ederken, "Ancak Şam çevresinde El Nusra'nın ve diğer terör gruplarının elinde olan bölgelerde ateşkes uygulanmayacak" açıklamasında bulundu.

BMGK'da Suriye'ye ilişkin oylamalarda ABD ile aynı oyu kullanmayan ve önemli bütün oylamaları bloke etmesiyle bilinen Rusya dahi, Doğu Guta'da yaşanan krizin ardından ateşkes için lehte oy kullanmıştı.

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