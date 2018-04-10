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İran Dolar Kurunu Sabitledi

10.04.2018 19:47 | Son Güncelleme

Devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre 1 dolar 42 bin riyalden işlem görecek

İran Dolar Kurunu Sabitledi

İran Salı günü para birimi riyalin dolar karşısında rekor düzeyde düşmesinin ardından dolar kurunu sabitledi. Devlet televizyonundan yapılan açıklamayla dolar 42 bin riyale sabitlendi.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri başka bir fiyattan işlem yapmanın kaçakçılık olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Karar döviz kurlarındaki şiddetli dalgalananın ardından geldi. Son olarak bir dolar 62 bin riyalden işlem görüyordu. Riyalin değerinde Cumartesi gününden bu yana yüzde 18 kayıp yaşandı.

Tahran’ın merkezinde çok sayıda kişi sabit kurdan dolar almak için sıraya girdi, ancak halk yeterince dolar olmamasından şikayet etti.

Hükümet Sözcüsü Muhammed Bagher Nobakht, İran’a yılda 95 milyar döviz girdiğini, bunun büyük kısmının 2015’te yapılan nükleer anlaşmanın ardından yeniden başlayan ham petrol ihracatından kaynaklandığını kaydetti. Aynı zamanda ülke 80 milyar dolarlık ithalat yapıyor.

Ancak İran uluslararası finans ağlarından Amerika’nın yaptırımları nedeniyle dışlanmış durumda.

Riyalin düşüşünün nedenlerinin başında Başkan Donald Trump’ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmek istemesi ve Tahran’a yeni yaptırımlar uygulanmasından duyulan kaygı geliyor.

Salı günü mecliste alınan önlemi açıklayan İran Merkez Bankası Başkanı Valiollah Seif’e sert tepki gösterildi. Milletvekilleri Seif’in istifası istedi.

Seif, döviz kurlarındaki artışı geleceğin belirsiz olmasına bağladı ve İran’ın düşmanlarının sorun yaratmak için her fırsatı değerlendirdiklerini belirtti. Seif ayrıca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de İran’a karşı komplo kurmuş olabileceğine dair ipuçları olduğunu kaydetti.

İran uzun süredir döviz piyasasını düzenlemeye çalışıyor. 2012’de hükümet tek bir döviz kuru uygulamasına gitmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

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