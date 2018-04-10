İran Dolar Kurunu Sabitledi

İran Salı günü para birimi riyalin dolar karşısında rekor düzeyde düşmesinin ardından dolar kurunu sabitledi. Devlet televizyonundan yapılan açıklamayla dolar 42 bin riyale sabitlendi.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri başka bir fiyattan işlem yapmanın kaçakçılık olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Karar döviz kurlarındaki şiddetli dalgalananın ardından geldi. Son olarak bir dolar 62 bin riyalden işlem görüyordu. Riyalin değerinde Cumartesi gününden bu yana yüzde 18 kayıp yaşandı.

Tahran’ın merkezinde çok sayıda kişi sabit kurdan dolar almak için sıraya girdi, ancak halk yeterince dolar olmamasından şikayet etti.

Hükümet Sözcüsü Muhammed Bagher Nobakht, İran’a yılda 95 milyar döviz girdiğini, bunun büyük kısmının 2015’te yapılan nükleer anlaşmanın ardından yeniden başlayan ham petrol ihracatından kaynaklandığını kaydetti. Aynı zamanda ülke 80 milyar dolarlık ithalat yapıyor.

Ancak İran uluslararası finans ağlarından Amerika’nın yaptırımları nedeniyle dışlanmış durumda.