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Orta Doğu yangın yeri! Bu karar taşları yerinden oynattı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

Suriye'nin güneyinde İsrail sınırına ulaşan İran milisleri, ağır silahlarıyla birlikte bölgenin 85 kilometre uzağına yerleşti.

Orta Doğu yangın yeri! Bu karar taşları yerinden oynattı

Rus haber ajansı TASS, Suriye'nin güneyinde yaşanan önemli gelişmeyi dünyaya duyurdu.

Muhalif unsurların İdlib'e tahliyesiyle Suriye'nin güneyinde kontrolü ele geçiren Beşar Esad ve destekçisi İran milisleri, İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ne kadar ilerledi.

İsrail'den saldırı sinyalleri gelince Rusya devriye girdi ve İran unsurlarının geri çekilmesini teklif etti.

Tel Aviv yönetimi bu teklifi reddetse de, Hizbullah militanlarının da bulunduğu İran güçleri bugün itibariyle sınır hattından çekildi. Rusya, İran milislerinin sınırın 85 kilometre uzağına konuşlandığını bildiriyor.

İsrail, sınır hattındaki İran ve Hizbullah güçlerini doğrudan tehdit olarak gördüğünü daha önce birçok kez ilan etmişti. Tel Aviv yönetimi, şimdiye kadar birçok kez iç savaş ülkesi Suriye'deki İran mevzilerine füze saldırıları düzenledi.

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İRAN Golan Tepeleri Suriye geri çekilme TASS İdlib Tel Aviv Hizbullah

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