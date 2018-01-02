İran, IKBY ile olan sınır kapılarını yeniden açtı

İran yönetimi ülkenin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Tamarchin ve Parviz Khan sınır kapılarını yeniden açtı.
Sınır kapıları, IKBY'nin düzenlediği tartışmalı referandumun ardından kapatılmıştı.
IKBY geçtiğimiz günlerde İran ve Türkiye ile olan sınır kapılarını Bağdat yönetiminin kontrolüne bırakmayı kabul etmişti.
Ayrıntılar geliyor...
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