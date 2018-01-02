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İran, IKBY ile olan sınır kapılarını yeniden açtı

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 09:21 | Son Güncelleme 3 saat önce

İran Bağdat yönetiminin isteği üzerine kapattığı IKBY sınırlarını geri açtığını duyurdu. Sınırların açıldığı bilgisi, "Erbil sınırların yönetimini Bağdat'a devretti" açıklamasının ardından geldi.

İran, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'yle olan iki sınırını açtığını duyurdu. Erbil ve Süleymaniye'ye açılan Tamarçin ve Perviz Han kapılarının bugünden itibaren tekrar kullanıma açıldığı belirtildi.

İran'ın Erbil Konsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Erbil ve Süleymaniye'yle geçişleri sağlayan Tamarçin ve Perviz Han sınır kapıları Irak hükümetinin isteği üzerine yeniden açılmıştır denildi.

IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği tartışmalı referandum öncesi İran, Bağdat'ın isteği üzerine sınırları kapatmıştı.

"SINIRLAR BAĞDAT'A DEVREDİLDİ"

Dün yapılan açıklamada IKBY'nin Türkiye ve İran'la olan sınır kapılarının kontrolünün merkezi yönetime teslim edilmesi kararı alındığı bildirildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin danışmanı İhsan eş-Şammari, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “IKBY’nin, krizin sonlandırılmasını ve anayasayı hakem olarak kabul etmesi üzerine, Türkiye ve İran ile olan sınır kapılarının teslim edilmesi ve sınır ve gümrük kapılarıyla havalimanlarının yönetimi için yüksek komite kurulması kararı alındı” denildi.

Merkezi yönetime bağlı söz konusu komitenin çalışma planı hazırladığını belirten Şammari, konuyla ilgili Bölgesel Yönetimin teknik komitesini beklediklerini ifade etti. Şammari sosyal medya paylaşımında "Referandum mazide kaldı" ifadesini de kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
referandum İRAN IKBY

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
irandada satılmış yönetici cok demekki. irakta sınır açmak demek ıraktaki ajanları karışık ortamda almak demek. dahada karışacak iran yazık vatan sevgisi olmayan satılmış insanlara
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