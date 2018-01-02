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İran IKBY'ye sınırlarını yeniden açtı

02.01.2018 11:48 | Son Güncelleme 57 dakika önce

İran, bağımsızlık referandumu sonrası kapattığı Irak Kürdistan Bölgesi ile arasındaki iki sınır kapsını yeniden açtığını duyurdu.

İran, Irak'taki merkezi yönetimin isteği üzerine kapattığı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile arasındaki iki sınır kapısını yeniden açtığını duyurdu. İran'ın Erbil Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, Tamarçin ve Perviz Han sınır kapılarının yeniden faaliyete geçirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Bağdat yönetimiyle yapılan görüşmeler ışığında, Erbil ve Süleymaniye ile geçişleri sağlayan ve yine Bağdat yönetiminin isteğiyle kapatılan Tamarçin ve Perviz Han sınır kapıları 2 Ocak 2018 tarihinde yeniden açılmıştır" denildi.

Açıklamanın ardından IKBY ile İran arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden normal seyrine kavuşması bekleniyor.

Tahran yönetimi,IKBY'de Eylül ayında yapılan bağımsızlık referandumu sonrası Bağdat yönetiminin isteği üzerine 14 Ekim 2017 tarihinde Perviz Han, Tamarçin ve Başmak sınır kapılarını kapatmıştı.

Başmak sınır kapısı on gün sonrasında yeniden açılırken, Tamarçin ve Perviz Han sınır kapıları ise o dönemden bu yana kapalıydı.

DW/Reuters,GA/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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