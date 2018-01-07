İran ilkokullarda İngilizce öğretimi yasakladı

Karar, Ali Hamaney'in İngilizce öğrenimini "Batı'nın kültürel işgali" olarak nitelemesinin ardından geldi.İran'da en yüksek siyasi ve dini makamın sahibi Ali Hamaney'in erken yaşta İngilizce öğreniminin "Batı'nın kültürel işgaline” yol açtığına dair bir açıklamada bulunmasının ardından ülkedeki ilkokullarda İngilizce öğretimi yasaklandı.

Reuters'ın haberine göre, İran devlet televizyonuna konuşan İran Yüksek Öğrenim Konseyi Başkanı Mehdi Navid-Adham, "Devlete ait ve özel ilkokullarda resmi müfredat kapsamında İngilizce öğretimi verilmesi kanunlara ve düzenlemelere aykırıdır" dedi. Müfredat dışı İngilizce öğretiminin de yasaklanabileceğini belirten Navid-Avham, karara "öğrencilerin İran kültürünün temelini ilköğretimde almasını" gerekçe gösterdi.

İran'da İngilizce öğretimi genellikle ortaokulda, yani 12-14 yaş arasında başlıyor ancak bazı ilkokullarda da İngilizce öğretimi mevcut. Bazı aileler ise çocuklarına özel kurumlardan İngilizce dersi aldırıyor.

"Düşman sızmaya çalışıyor"

Hükümet karşıtı gösterilere sahne olan İran'da üst düzey yetkililer, protestoların arkasında ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın olduğunu öne sürmüştü. İran parlamentosu Pazar günü, ülkede Aralık sonunda başlayan protestoları görüşmek üzere özel bir oturum gerçekleştirdi.