İran'ın Afrin planları ortaya çıktı! Bu hamlenin ardından...

Suriye rejiminin Afrin'e Şii milis gönderme hamlesinin arkasında İran'ın da gizli hesapları olduğu belirtiliyor. Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Tel Rifat'ı alarak Nubul-Zehra bölgesini kuşatma ihtimaline karşı Afrin'e Şii milislerin gönderilmeye çalışıldığı, İran'ın bu hamleyle ÖSO'nun işini zorlaştırmak istediği ve Afrin'de bulunan Şii Kürtlere ulaşarak yeni harekat alanına kavuşmak için hesap yaptığı ifade ediliyor.
ESAD'IN AMACI NE?
Sabah'ta yer alan habere göre, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı sürerken Suriye rejiminin Afrin'e gireceğine dair haberler, "Esad ne yapmaya çalışıyor?" sorusunu akıllara getirdi. Güvenilir kaynaklar, Esad'ın kendisinin Afrin'e giremeyeceğini, propaganda yaparak denkleme girmeye çalıştığını, Afrin'e gönderilenlerin de Şii milisler ve PKK/ PYD-YPG'li teröristler olduğuna dikkat çekiliyor.
Bölgedeki kaynaklara göre Afrin'e girmeye çalışan teröristlerle ilgili İran'ın geri plandaki rolü gözden kaçırılıyor. Kaynaklar, İran'ın Afrin'e yönelik harekattan rahatsız olduğunu, bunun nedeninin de Nubul-Zehra bölgesindeki İran varlığından kaynaklandığını belirtiyor. İran'ın Nubul-Zehra'yı adeta üs haline getirdiği, İran Devrim Muhafızları'nın bile bizzat orada olduğu iddia ediliyor.
ÖSO TEL RIFAT'A İLERLER VE KONTROL ALTINA ALIRSA…
ÖSO Afrin'i terörden temizleyip Tel Rifat'a ilerler ve orayı da kontrol altına alırsa, Nubul-Zehra'daki Şii milislerle komşu olacak. ÖSO ile İran kontrolündeki Şii milislerin çatışma ihtimalinin yüksek olduğu kaydediliyor. Buna karşı önlem geliştirmek isteyen İran'ın Afrin'deki PKK/PYD-YPG terör örgütüne el altından destek verilmesine göz yumduğu ifade ediliyor.
Afrin'e girmeye çalışırken Türkiye tarafından güzergâhlarına ateş açılan Şii milislerin İran'ın kontrolünde hareket ettiği, bölgede Şam rejimine bağlı Şehibbaların bile İran'dan habersiz adım atamadığına dikkat çekiliyor. İran'ın Sincar'daki PKK 'lılara Suriye-Irak arasındaki bağlantıyı sağlayan El-Rabia Sınır Kapısı üzerinden geçiş imkanları da sağladığı, örgütle farklı noktalarda gizli ittifak içinde olunduğu bildiriliyor.
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