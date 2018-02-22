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İran'ın Afrin planları ortaya çıktı! Bu hamlenin ardından...

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2018 10:42 | Son Güncelleme

Suriye rejiminin Afrin'e Şii milis gönderme hamlesinin arkasında İran'ın da gizli hesapları olduğu belirtiliyor. ÖSO, Tel Rifat'ı alarak Nubul-Zehra bölgesini kuşatma ihtimaline karşı Afrin'e Şii milislerin gönderilmeye çalışıldığı, İran'ın bu hamleyle ÖSO'nun işini zorlaştırmak istediği ve Afrin'de bulunan Şii Kürtlere ulaşarak yeni harekat alanına kavuşmak için hesap yaptığı ifade ediliyor.

İran'ın Afrin planları ortaya çıktı! Bu hamlenin ardından...

Suriye rejiminin Afrin'e Şii milis gönderme hamlesinin arkasında İran'ın da gizli hesapları olduğu belirtiliyor. Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Tel Rifat'ı alarak Nubul-Zehra bölgesini kuşatma ihtimaline karşı Afrin'e Şii milislerin gönderilmeye çalışıldığı, İran'ın bu hamleyle ÖSO'nun işini zorlaştırmak istediği ve Afrin'de bulunan Şii Kürtlere ulaşarak yeni harekat alanına kavuşmak için hesap yaptığı ifade ediliyor.

ESAD'IN AMACI NE?

Sabah'ta yer alan habere göre, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı sürerken Suriye rejiminin Afrin'e gireceğine dair haberler, "Esad ne yapmaya çalışıyor?" sorusunu akıllara getirdi. Güvenilir kaynaklar, Esad'ın kendisinin Afrin'e giremeyeceğini, propaganda yaparak denkleme girmeye çalıştığını, Afrin'e gönderilenlerin de Şii milisler ve PKK/ PYD-YPG'li teröristler olduğuna dikkat çekiliyor.

Bölgedeki kaynaklara göre Afrin'e girmeye çalışan teröristlerle ilgili İran'ın geri plandaki rolü gözden kaçırılıyor. Kaynaklar, İran'ın Afrin'e yönelik harekattan rahatsız olduğunu, bunun nedeninin de Nubul-Zehra bölgesindeki İran varlığından kaynaklandığını belirtiyor. İran'ın Nubul-Zehra'yı adeta üs haline getirdiği, İran Devrim Muhafızları'nın bile bizzat orada olduğu iddia ediliyor.

ÖSO TEL RIFAT'A İLERLER VE KONTROL ALTINA ALIRSA…

ÖSO Afrin'i terörden temizleyip Tel Rifat'a ilerler ve orayı da kontrol altına alırsa, Nubul-Zehra'daki Şii milislerle komşu olacak. ÖSO ile İran kontrolündeki Şii milislerin çatışma ihtimalinin yüksek olduğu kaydediliyor. Buna karşı önlem geliştirmek isteyen İran'ın Afrin'deki PKK/PYD-YPG terör örgütüne el altından destek verilmesine göz yumduğu ifade ediliyor.

Afrin'e girmeye çalışırken Türkiye tarafından güzergâhlarına ateş açılan Şii milislerin İran'ın kontrolünde hareket ettiği, bölgede Şam rejimine bağlı Şehibbaların bile İran'dan habersiz adım atamadığına dikkat çekiliyor. İran'ın Sincar'daki PKK 'lılara Suriye-Irak arasındaki bağlantıyı sağlayan El-Rabia Sınır Kapısı üzerinden geçiş imkanları da sağladığı, örgütle farklı noktalarda gizli ittifak içinde olunduğu bildiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Afrin İRAN ÖSO

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
esad da terorist diyorsunuz pyd ye diyorsunuz önce bularla beraber oturup kaktınız bişey elde etmediniz şimdi bunlar anlaşiyorlar diye niye hazmedemiyorsunuz bunların gelip elinizi öpmesini beklemiyorsunuz herhalde
içerisi dışarısı, her tarafımız hain dolu.
Ya Türkiye bu miskinlerin hic birine inanmasin kirsin hepsinin kafalarini .Kalles millet onlar .
Esad mi ne yapıyor..esad la bir olun pyd ile savaşın yok diyorlar..esad kendi topraklarında kimseye söz geçiremiyor..afrine girse pyd ye yardım ediyor diyip yükleniyorlar..adam naptin susup otursun türkiye afrine girsin sivil kıyafetli pyd li diyor..esad bunların terörist olduğunu nerden bilsin..esad olaya girdiği anda kötü olacak..asad in açığını arıyorlar..buldukları an amerika ile tepesine binecek herkes..esad mecbur susuyor..esad ı indirecekler saddam ve kaddafi gibi..
Devletlerin istihbarat diye bilinen kurumları ne için vardır ? Herhalde böyle durumlar için değil mi ? Devlet aklı yada devletin bazı kaldırılmasın diye istihbarat kurumları vardır.. darbe girişimini eniştenizden basimiza orulen çorapları ve kumpasları tuzağa düştükten sonra öğrenebiliyorsak çok ciddi bir sorunlae var demektir.. istihbarat başkanlığı, bir kişinin sır küpü olmak degildir..
KİMSE ÖKÜZÜN ALTINDA BUZAĞI ARAMASIN. İRAN TAAAA BAŞINDAN BERİ ESADLA YÜRÜDÜ BÖLGEDE. VE ŞU AN İRANIN 25 MİLYON ELİ SİLAH TUTACAK GENÇ ALLAH ASKERİ VAR.İRANIN BÖLGEDE GÖZÜ YOK BAŞINDAN BERİ SURİYE HALKININ GELECEĞİ İÇİN ÇAPA GÖSTERDİ BÖLGEDE. BAKINIZ ESAD DEVRİLSE İDİ BU GÜN TÜRKİYEDE DEVRİLMİŞ OLACAKTI. BÖLÜNMÜŞ BİR TÜRKİYE İLE BAŞBAŞA OLACAKTIK NERDE İSE.....ABD VE BATININ OYUNLARI GÜN IŞIĞI GİBİ ORTADA.ARTIK TÜRKİYE OLARAK UYANALIM VE TÜM BATI İÇİN ÇALIŞAN TERÖRİSTLERİ SURİYEDEN ÇIKARALIM ESADLA BERAĞBER. 40 YILDIR İRAN KENDİNİ ONARDI,TÜRKİYE UYANMALI BATI HEGEMONYASINDAN ARTIK.NOKTA.
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