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İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 18:19 | Son Güncelleme

Sputnik'in son dakika haberine göre, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Güçleri'ndeki bir temsilcisi, 'İran'ın İsrail'i yok edebileceği' konusunda uyardı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

Ayrıntılar gelecek...

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İRAN israil Ali Hamaney son dakika haberleri

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