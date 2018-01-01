İran karıştı: Ölü ve yaralılar var

İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) göre, Necef Abad kentinde bir göstericinin av tüfeğiyle emniyet güçlerine ateş açması sonucu 4 polis yaralandı. Yaralı polislerden biri daha sonra yaşamını yitirdi.
Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin daveti olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemişti. Rejim muhalifi protesto eylemlerine dönüşen gösteriler ülkenin çeşitli kentlerinde sürüyor.
Eylemlerin başlangıcından bu yana ülke genelinde 18 kişi hayatını kaybetti.
(İHA)
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