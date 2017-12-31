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İran karıştı! Sosyal medya uygulamalarına engel geldi

DÜNYA HABERLERİ | 31.12.2017 16:21 | Son Güncelleme 4 dakika önce

İran devlet televizyonuna göre, yetkililer protesto gösterileri arasında 'barışın korunması' için geçici olarak Instagram ve mesajlaşma uygulaması Telegram'ı engelledi.

İran karıştı! Sosyal medya uygulamalarına engel geldi

İran yetkilileri, ülke çapında devam eden hükümet karşıtı protestoların devam etmesi halinde, protestocuların "demir yumrukla" karşılaşacakları ve "yaptıklarının bedelini ödeyecekleri" uyarısı yaptıktan hemen sonra, sosyal medyada kısıtlamaya gitti.

İran devlet televizyonuna göre, yetkililer protesto gösterileri arasında 'barışın korunması' için geçici olarak Instagram ve mesajlaşma uygulaması Telegram'ı engelledi.

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Anahtar Kelimeler:
protesto eylem İRAN Telegram

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