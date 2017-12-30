HABER

İran kaynıyor... Bu kez mollalar devreye girdi

DÜNYA HABERLERİ | 30.12.2017 15:33 | Son Güncelleme 22 dakika önce

İran'da işsizlik, yükselen enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayıp hükümet karşıtı gösterilere dönüşen eylemler üçüncü gününe girdi. 2009 yılında rejim destekçilerinin düzenlediği gösterileri anma amacıyla yüzlerce kişi de İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e destek için sokaklara çıktı.

İran'da muhaliflerin ardından bugün de rejim taraftarları sokağa çıktı. Önceki günlerde rejim karşıtlarının yaptığı eylemler pek çok şehire yayılmış, sert çatışmalar yaşanmıştı.

İran'da ekonomik taleplerle başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler üçüncü gününde ülke geneline yayıldı. Bölge muhabirleri bunun 2009'dan bu yana en büyük protesto dalgası olduğunu söylüyor. Gösterilerin ardından ABD Başkanı Trump'tan açıklama gelmişti. Üç gündür süren hükümet karşıtı gösteriler hakkında açıklama yapan ABD, 'İran'ın bu hükümet karşıtı gösterilere nasıl yanıt vereceğini tüm dünyanın izlediğini' ifade etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İranlıların 'rejimin yolsuzluklarından, ülkenin servetinin terörizme mali kaynak sağlama amaçlı kullanılmasından bıktıkları' belirtildi.

Bugün ise büyük kalabalıklar meydanlara inerek Tahran yönetimine destek gösterisi yaptı. Tahran yönetimi halktan protestocuların yaptığı 'illegal' gösterilerden uzak durması istedi.

Muhalifler, 12 şehirde birden gösteri olduğunu söylüyor. Meşhed'in yanı yanı sıra kuzeydeki Tebriz, Raşt, batıda İsfahan, Hamadan ve Irak sınırındaki Kirmanşah protestoların diğer adreslerinden bazıları. Bazı kentlerde akşam saatlerinde de gösteri yapıldı.

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
işsizlik Ayetullah Ali Hamaney İRAN

En Çok Okunan Haberler

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Irak Libya ve Suriye de dönen dümenin aynısı. Bop projesi devam ediyor. Sırada kim var dersiniz. Allah ülkemizi Bop projesine hizmet edenlerden ve Bop eş başkanlarını lider zanneden ahmaklardan korusun
Bu kapkara görüntü bizim ülkemizde olmasın, cehalet bizi sarmasın, demokrasi huzurun temelidir..
Bizim de geleceğimiz işte... Toplumu bu kadar ayrıştırırsanız böyle olur. Her şeyin uç noktalarından kaçınmak gerek.
İran 79a kadar gayet modern ve çağdaş bir ülke idi şahtan sonra gelen humeyni ve saçma sapan şii rejimi iranın içine etti sırf rejimi ayakta tutmak için halk din baskısı ile sindiriliyor hani islamda zorlama yoktu?Din ile uyutulan halklar hep ezilir birileri düğmeye basıyor bazı şeylerin değişmesi için iranı gelecekte kaos bekliyor...
Esed le elele verip Yüzbinlerce çocuğu parçaladınızda "_Lan biz naapıyoz" deyipte birkere çıkmadınız o sokaklara O Sabiilerin AHI Çıkacak Ulan Sizden! Allahım Beter etsin sizi
İranda bile millet hakkını arıyor bizim millette korkuyor..
Bır ulkede Terorızme destek vermekle ekonomık kırız cıksaydı PYD ye, ISID e bınlerce tır dolusu sılah gonderen Amerıka batardı, Dunyada alenen Terorızme sılah destegı veren tek ulke Katıl Amerıkadır,
Diğer Haberler
İsrail kararını verdi! UNESCO'dan ayrılıyor!

İsrail kararını verdi! UNESCO'dan ayrılıyor!

Dünyayı sarsan haber! Rus gemileri Kuzey Kore'ye taşıyor!

Dünyayı sarsan haber! Rus gemileri Kuzey Kore'ye taşıyor!

Sevdiğiyle evlendiği için toplu tecavüze uğradı

Sevdiğiyle evlendiği için toplu tecavüze uğradı

Yunanistan'dan darbeci askere sığınma hakkı!

Yunanistan'dan darbeci askere sığınma hakkı!

Putin’den Erdoğan’a özel mesaj! Dikkat çeken ifade

Putin’den Erdoğan’a özel mesaj! Dikkat çeken ifade

14 sıfırlı alman parası dahil 6 bin çeşit banknotu var

14 sıfırlı alman parası dahil 6 bin çeşit banknotu var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.