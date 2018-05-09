İran Meclisi'nden ABD'ye şok tepki! Bayrak yaktılar

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasının ana unsurlarından olan İran ile uluslararası toplum arasında 2015’te varılan nükleer anlaşmadan çekilme vaadini koltuğa oturduktan yaklaşık 15 ay sonra dün gerçekleştirdi. Trump dünyanın beklediği 11 dakikalık konuşmasına İran rejimi için “dünyadaki baş terör destekçisi devlet” sözleriyle başladı.

İranlı milletvekilleri, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine tepki göstererek, meclisteki oturum sırasında ABD bayrağını ve nükleer anlaşma metnini ateşe verdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, meclisin sabahki oturumunda bazı milletvekilleri, ABD aleyhinde "Amerika'ya ölüm" diye sloganlar attı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine tepki gösteren İranlı milletvekillerinden bazıları da meclisteki oturum sırasında ABD bayrağını ve nükleer anlaşma metnini yaktı.

MECLİS BAŞKANI LARİCANİ'DEN SERT SÖZLER

Bu arada İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekilme kararına "ABD'nin anlaşmadan çekilmesi, Trump'ın sorun çözmek için akli kapasitesinin olmadığını gösterdi." diyerek tepki gösterdi.

rump sadece şiddet dilinden anlıyor. Trump'ın kararı uluslararası barışa ve güvenliğe tehdit. Trump'ın verdiği anlaşmayı bozma kararı 'diplomatik gösteri'den ibaret.