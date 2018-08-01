İran Meclisi Ruhani’den ‘Hesap Soracak’

İran devlet medyasına göre Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bir ay içinde İran’ın ekonomik sorunlarıyla ilgili soruları yanıtlamak üzere meclisin karşısına çıkacak.

Meclis, artan ekonomik zorluklar ve Amerika’yla bozulan ilişkiler konusunda muhafazakar muhaliflerden baskı gören Ruhani’ye ilk kez böyle bir çağrıda bulundu. Bu kesimler Ruhani’nin kabinesini değiştirmesini istiyor.

Yarı resmi ISNA haber ajansına göre mecliste gündeme gelecek konular Nisan ayından bu yana değeri yarı yarıya düşen riyalin durumu, ekonomik büyümenin yavaşlaması ve işsizliğin artması…

Ruhani, 2015’te uluslararası nükleer anlaşmaya imza atmış ve Batılı ülkelerle gerilimi azaltmıştı. Ancak Başkan Donald Trump’ın Mayıs ayında anlaşmadan çekilmesinden ve yaptırımları yeniden uygulamaya koyacağını açıklamasından bu yana Ruhani içerde tepkilerle karşı karşıya.

ISNA haber ajansına göre milletvekilleri Ruhani’den anlaşmadan iki yıl sonra bile neden İran bankalarının küresel finans hizmetlerine hala sınırlı erişimi olduğunu soracak. Anlaşmaya göre İran nükleer programını kısıtlamış, karşılığında İran’a yönelik uluslararası yaptırımlar hafifletilmişti.

İran’da sene başından bu yana yükselen fiyatlar, su sıkıntısı, elektrik kesintileri ve yolsuzluk nedeniyle sık sık protesto gösterileri düzenleniyor.

Son olarak Pazartesi günü Başkan Trump, ilişkileri geliştirmek için Ruhani’yle ön koşulsuz görüşebileceğini söylemişti. Ancak İranlı yetkililer teklif için “değersiz” ve “bir rüya” yorumlarını yapmıştı.

