İran Meclisi'nde ABD Bayrağı Yakıldı

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney, ülkesini nükleer anlaşmadan çeken ABD Başkanı Donald Trump’a sert tepki gösterdi. Meclis’te de milletvekilleri kağıttan bir ABD bayrağını yaktı, “Amerika’ya Ölüm” sloganları attı. Hükümetin tepkisi, İran halkı arasında da Trump’ın kararına duyulan öfkenin bir yansıması niteliğinde. Meclis Başkanı dahil İranlı yetkililer, Avrupa’nın anlaşmayı kurtarmak için kendileriyle çalışacağını umduklarını söyleseler de birçoğu geleceğe karamsar bakıyor. Dini lider Hameney, Trump’a hitaben, “Hiçbir şey yapamazsın” diye çıkıştı. İranlı diğer liderler de, İran’ın dış baskılar ya da müdahalelere direnme kabiliyetine sahip olduğu yönünde mesajlar verdi. Hameney, Trump’ın kararını açıkladığı konuşmasının “10’un üzerinde yalan” içerdiğini öne sürdü ancak bunların neler olduğu konusunda ayrıntı vermedi. Hameney ayrıca, Trump’ın sözlerinin İran’ın hem halkını hem de hükümetini tehdit ettiğini savundu. İran dini lideri, “Bu adamın, Trump’ın vücudu küle dönecek ve solucanlara, karıncalara yem olacak. İslam Cumhuriyeti ise ayakta kalmaya devam edecek” dedi.

Gün içinde ayrıca Şii bir din adamı da dahil İranlı milletvekilleri, salonda ABD bayrağı yaktı ve Amerika karşıtı sloganlar attı. Milletvekilleri ayrıca, nükleer anlaşmayı temsil eden bir kağıt parçasını da ateşe verdikten sonra kağıdın küllerini çiğnedi. İran’da ABD bayrağı yakmak ya da mecliste Amerika’ya sert eleştiriler yöneltmek yaygın görülen bir durum ancak meclis binasının içinde herhangi bir şeyin yakılmasının bir ilk olabileceği belirtiliyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün gece yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i hala anlaşmanın tarafı olan ülkelere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere’ye göndereceğini kaydetmişti. Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, anlaşmayı kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtirken, İran da AB’nin Avrupalı şirketleri Amerikan yaptırımların koruyacak yasalar geçirmesini umuyor. Ancak Ruhani, İran’ın herhangi bir zamanda nükleer programını yeniden başlatabileceğini de vurguladı. Ruhani, “Gerektiği takdirde, hiçbir sınırlama olmadan endüstriyel zenginleştirmemize yeniden başlayabiliriz. Bu karar uygulanana kadar birkaç hafta bekleyeceğiz, dostlarımız ve müttefiklerimizle, nükleer anlaşmanın diğer imzacılarıyla, anlaşmaya sadık kalacaklarla konuşacağız. Her şey bizim ulusal çıkarlarımıza bağlı” diye konuştu.